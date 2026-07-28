Informe «Beyond the Signal»: KuCoin celebra su noveno aniversario con un concurso de varias categorías y premios por un total de 650 000 USDT

La campaña, que abarca las secciones Spot, Futures, VIP, Earn, Payment, Mining y Web3 Wallet, vincula las recompensas de los usuarios con una mayor participación en todo el ecosistema de KuCoin.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, ha anunciado hoy el lanzamiento de su concurso de trading con motivo de su noveno aniversario, con el lema «Beyond the Signal». Con un premio total de hasta 650 000 USDT, la campaña aúna las secciones Spot, Futures, VIP y Earn, al tiempo que anima a los usuarios a explorar los pagos, la minería en la nube y otras aplicaciones del ecosistema más amplio de KuCoin.

«Beyond the Signal» refleja la visión de KuCoin sobre la próxima etapa de las criptomonedas: mirando más allá de las fluctuaciones a corto plazo del mercado, hacia la infraestructura, la utilidad y las relaciones de confianza que sustentan el desarrollo a largo plazo del sector. En lugar de estructurarse en torno a una única clasificación de trading, la competición ofrece cuatro categorías distintas diseñadas para reflejar las diversas formas en que los usuarios participan en la economía de los activos digitales:

La categoría Spot fue diseñada para los usuarios interesados en explorar una amplia gama de activos digitales y mercados al contado.

La categoría Futures ofrece mecánicas de competición más avanzadas para los participantes que cuenten con la experiencia adecuada.

La categoría VIP ofrece una vía de participación específica, adaptada a la envergadura y a las necesidades específicas de los usuarios profesionales.

La categoría Earn amplía el alcance de la campaña más allá del trading, para abarcar la gestión de los activos digitales y la creación de valor a largo plazo.

Más allá de estas cuatro vías, la campaña también anima a los usuarios a explorar el ecosistema más amplio de KuCoin, incluyendo KuCoin Pay, que conecta los activos digitales con situaciones de pago cotidianas, KuMining, que reduce las barreras de participación en la minería de criptomonedas y la infraestructura de blockchain y KuCoin Web3 Wallet, una solución de gestión de activos con custodia propia que está evolucionando hacia un acceso unificado al trading, a los mercados tokenizados y a los ecosistemas multicadena. En conjunto, estas ofertas reflejan la evolución continua de KuCoin, que ha pasado de ser una plataforma de trading a convertirse en un ecosistema más amplio que abarca el acceso al mercado, la gestión de activos, los pagos, la minería, el descubrimiento de la Web3 y la utilidad en el mundo real.

Las recompensas de la campaña refuerzan aún más esta orientación. Además de los premios en efectivo, la campaña cuenta con KCS, que da soporte a una gama cada vez mayor de servicios dentro del ecosistema de KuCoin, combinando ventajas de trading, recompensas, pagos, programas de fidelización y participación de la comunidad. Al incorporar KCS a la campaña, KuCoin está creando una vía adicional para que los usuarios descubran y participen en las utilidades de su ecosistema en expansión. La campaña también combina la participación digital con experiencias culturales a través de 10 lotes de regalo exclusivos de edición limitada de KuCoin y una bolsa de golf de Adam Scott para KuCoin.

Gracias a su estructura de múltiples vías y a sus conexiones más amplias con el ecosistema, la campaña no solo supone una celebración de los nueve años de trayectoria de KuCoin, sino también una invitación a su comunidad global a ir más allá de las señales del mercado.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

Para más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin