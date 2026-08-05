CoinGecko Research: Hành trình phát triển suốt chín năm của KuCoin phản ánh sự chuyển dịch của ngành tiền mã hóa từ giao dịch sang hạ tầng đáng tin cậy

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi ngành tài sản số bước vào giai đoạn trưởng thành và có tính chọn lọc cao hơn, vai trò của các sàn giao dịch tiền mã hóa đang mở rộng vượt ra ngoài chức năng thực thi giao dịch. Thanh khoản và sự đa dạng của sản phẩm vẫn là những yếu tố nền tảng, song bảo mật, tính minh bạch, mức độ sẵn sàng tuân thủ quy định, khả năng chống chịu của hạ tầng và tính ứng dụng trong thực tiễn ngày càng trở thành những thước đo quan trọng của năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trong bối cảnh đó, CoinGecko Research đã công bố Báo cáo Sàn giao dịch KuCoin, đưa ra đánh giá độc lập về hành trình phát triển suốt chín năm của KuCoin cũng như hiệu suất của nền tảng này trong nửa đầu năm 2026. Được công bố nhân dịp kỷ niệm chín năm thành lập KuCoin, báo cáo phân tích quá trình KuCoin chuyển mình từ một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung vào việc tạo điều kiện tiếp cận token thành một hạ tầng tài sản số đáng tin cậy phục vụ hơn 45 triệu người dùng trên toàn cầu, đồng thời phản ánh quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong toàn ngành tài sản số.

Báo cáo nhấn mạnh việc KuCoin tiếp tục mở rộng vai trò vượt ra ngoài hoạt động thực thi giao dịch, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán và mở rộng tính ứng dụng của tiền mã hóa. Trong nửa đầu năm 2026, gía trị thanh toán ngoài chuỗi (off-chain) của KuCoin tăng 300%, số lượng lệnh thanh toán tăng khoảng 25 lần, và mạng lưới đối tác dịch vụ và các đơn vị chấp nhận thanh toán mở rộng thêm 60%. Hoạt động thanh toán trên chuỗi cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhanh chóng, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các ứng dụng thực tiễn của tài sản số ngoài hoạt động giao dịch.

CoinGecko Research xác định ba xu hướng chính định hình hoạt động thị trường của KuCoin trong nửa đầu năm 2026: mức độ tham gia vào thị trường phái sinh vẫn duy trì ổn định, sự quan tâm đối với hoạt động giao dịch ngày càng mở rộng và việc tiếp tục mở rộng sang các thị trường tài sản được token hóa.

Trước hết, hoạt động giao dịch phái sinh vẫn duy trì độ ổn định tương đối tốt bất chấp bối cảnh thị trường thận trọng hơn. KuCoin ghi nhận giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt 1,99 tỷ USD trên thị trường giao ngay và 3,07 tỷ USD đối với các hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Chênh lệch giữa khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trong ngày thường và cuối tuần chỉ ở mức 9,4%, cho thấy mức độ tham gia ổn định trong một thị trường toàn cầu vận hành liên tục, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của hạ tầng giao dịch tin cậy, luôn hoạt động.

Thứ hai, hoạt động giao dịch ngày càng trở nên đa dạng. Tỷ trọng cộng gộp của BTC và ETH trong 18 cặp giao dịch giao ngay hàng đầu của KuCoin đã giảm từ 74,3% xuống còn 45,2% vào cuối tháng Sáu. CoinGecko Research liên kết sự chuyển dịch này với việc luân chuyển nhanh hơn giữa các altcoin và các xu hướng thị trường mới nổi, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch có khả năng kết hợp thanh khoản sâu các tài sản chủ chốt với khả năng phản ứng linh hoạt trước nhu cầu người dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các thị trường tài sản được token hóa đang trở thành một hướng phát triển sản phẩm quan trọng. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 7, khoảng 61% các hợp đồng vĩnh viễn mới được niêm yết trên KuCoin là cổ phiếu được token hóa hoặc các chỉ số cổ phiếu, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với việc tiếp cận các chủ đề thị trường tài chính truyền thống suốt 24 giờ mỗi ngày thông qua hạ tầng thuần tiền mã hóa.

Tổng hợp lại, báo cáo cho thấy năng lực cạnh tranh của một sàn giao dịch ngày càng không còn được quyết định chỉ bởi khối lượng giao dịch. Khi ngành bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, độ sâu thị trường, khả năng chống chịu của hạ tầng, mức độ sẵn sàng tuân thủ quy định, tính minh bạch, mức độ phù hợp của sản phẩm và tính ứng dụng trong thực tiễn đang trở thành những yếu tố quyết định vị thế dẫn đầu trong dài hạn.

CoinGecko Research kết luận rằng hành trình phát triển suốt chín năm của KuCoin phản ánh quá trình chuyển dịch rộng lớn hơn của toàn ngành — từ việc tạo điều kiện tiếp cận tài sản số sang xây dựng hạ tầng đáng tin cậy nhằm hỗ trợ việc tham gia lâu dài vào nền kinh tế tài sản số.

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Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 45 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

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