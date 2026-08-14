Iyuno detalla la arquitectura que hay detrás de CLOE, un sistema de IA multiagente para flujos de trabajo de contenido coherentes

La empresa presenta un sistema diseñado para garantizar la continuidad entre escenas, episodios e idiomas

BURBANK, California, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno ha dado a conocer hoy nuevos detalles sobre la arquitectura en la que se basa CLOE, su plataforma de inteligencia artificial diseñada para abordar un reto clave en la producción de contenidos: mantener la coherencia a gran escala.

Aunque las herramientas de IA pueden generar resultados rápidamente, a menudo les cuesta mantener la continuidad en contenidos más extensos, lo que da lugar a incoherencias en el tono, los personajes y la narrativa a lo largo de los flujos de trabajo.

"Uno de los mayores retos del contenido global es que cada versión parte de cero: cada equipo tiene que volver a familiarizarse con la misma historia", afirmó David Lee, CEO de Iyuno. "CLOE permite que ese conocimiento persista, de modo que cada versión tenga contexto en lugar de tener que reconstruirse".

"A gran escala, el contenido deja de funcionar cuando se rompe el contexto", afirmó David Lee, CEO de Iyuno. "Abordamos esto como un problema de diseño de sistemas, no solo como un problema de modelización".

CLOE se basa en un marco de trabajo multiagente que estructura la forma en que se interpreta el contenido antes de generar los resultados. El sistema funciona con tres capas principales:

Capa sensorial: recoge los datos de los diálogos, las imágenes y el audio.

recoge los datos de los diálogos, las imágenes y el audio. Capa de fusión: conecta esos elementos, haciendo un seguimiento de las relaciones y del hilo narrativo.

conecta esos elementos, haciendo un seguimiento de las relaciones y del hilo narrativo. Capa de memoria: almacena esta información como una base de conocimientos persistente y reutilizable.

Este enfoque permite a CLOE mantener una representación continua del contenido, lo que hace posible que múltiples flujos de trabajo —como el subtitulado, el doblaje y la accesibilidad— se basen en el mismo contexto subyacente.

"Uno de los mayores retos del contenido global es que cada versión parte de cero: cada equipo tiene que volver a familiarizarse con la misma historia", afirmó Lee. "CLOE permite que ese conocimiento persista, de modo que cada versión tenga contexto en lugar de tener que reconstruirse".

CLOE es compatible con un conjunto cada vez mayor de capacidades modulares de IA, o habilidades, a lo largo de todo el ciclo de vida del contenido, y cada una de ellas funciona a partir de la misma base compartida.

Iyuno sigue ampliando las capacidades de la plataforma a medida que escala su implementación en los flujos de trabajo de contenido a nivel mundial.

ACERCA DE IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) es un proveedor líder de servicios de localización para el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. Iyuno, que cuenta con la confianza de las principales marcas y creadores del sector del entretenimiento de todo el mundo, ofrece servicios integrales de localización de principio a fin desde sus 45 oficinas repartidas por 29 países. Con el respaldo de un equipo de excepcionales profesionales creativos y técnicos, instalaciones de última generación y tecnologías punteras, Iyuno se enorgullece de contar con la mayor presencia global, lo que le permite ampliar su oferta de servicios de doblaje, subtitulación y medios.

FUENTE Iyuno