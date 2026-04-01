Iyuno anuncia una innovación revolucionaria en la localización de contenido global y más allá

BURBANK, California, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno, proveedor líder de servicios de localización de medios, anunció hoy el desarrollo y la introducción temprana de CLOE, una nueva plataforma de inteligencia contextual diseñada para remodelar la forma en que se prepara, comercializa, localiza y adapta el contenido en los mercados globales.

Presentamos CLOE: la plataforma de inteligencia contextual de Iyuno diseñada para remodelar los flujos de trabajo de contenido global. Al capturar el contexto de la historia una vez y aplicarlo a través de la localización, el marketing y más allá, CLOE permite un contenido más rápido, más consistente y escalable, al tiempo que conserva la intención creativa. (PRNewsfoto/Iyuno)

A medida que la demanda de respuesta más rápida, mayor escala y mayor calidad sigue creciendo, los flujos de trabajo de localización tradicionales se están volviendo cada vez más fragmentados e ineficientes. CLOE presenta un nuevo enfoque: capturar el contexto de la historia una vez y aplicarlo en cada flujo de trabajo, producción y mercado.

"CLOE es el resultado de años dedicados a analizar la localización desde todos los ángulos: creativo, técnico y operativo", dijo David Lee, CEO de Iyuno. "Es una nueva forma de abordar la localización, liderando con contexto y aprovechando lo mejor de la IA para reimaginar todo el ciclo de vida del flujo de trabajo. Lo vemos como un paso transformador en la forma en que el contenido puede escalar a nivel mundial con mayor calidad y al mismo tiempo preservar la intención detrás de él".

Actualmente en desarrollo, CLOE captura y estructura el contexto de la historia en un gráfico de memoria persistente que se puede reutilizar en la localización, el marketing y las experiencias interactivas. Al establecer una única fuente de información para todo el contexto de un programa, permite que los subtítulos, el doblaje, los guiones y los activos de marketing se creen de manera más consistente y eficiente, al tiempo que se reduce el trabajo redundante entre los equipos.

CLOE está diseñado para respaldar los flujos de trabajo habilitados para la IA y, al mismo tiempo, mantener la experiencia humana en el centro del proceso, lo que permite a los equipos creativos centrarse en el rendimiento, los matices y las decisiones de alto valor.

Iyuno planea comenzar los primeros lanzamientos de CLOE después de su estreno en Nab Show en Las Vegas el 19 de abril, con el desarrollo en curso y los lanzamientos ampliados planificados para la segunda mitad de 2026 y más allá.

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FUENTE Iyuno