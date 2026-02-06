Iyuno obtiene la certificación ISO27001, con lo que refuerza su compromiso con la seguridad y la confianza

BURBANK, California, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno logró con éxito la certificación ISO27001, un estándar reconocido a nivel mundial en gestión de seguridad de la información. Este hito refleja el compromiso de Iyuno con las mejores prácticas de seguridad, así como su trabajo continuo para proteger el contenido, los datos y las operaciones en toda su presencia mundial.

"Nuestros equipos han trabajado con un enfoque real para que Iyuno se alineara con el marco de la norma ISO27001", señaló Allan Dembry, director de Seguridad y TI de Iyuno. "La seguridad no existe de forma aislada. Obtener la certificación ISO27001 nos ayuda a contribuir de manera más significativa al ecosistema más amplio al incorporar prácticas consistentes y confiables a nuestro trabajo con los clientes y socios".

La norma ISO27001 proporciona un marco para identificar, gestionar y reducir los riesgos a través de procesos bien definidos que abarcan la tecnología, la gobernanza y las operaciones diarias.

Esta certificación refuerza el enfoque de seguridad de Iyuno y proporciona una base sólida a medida que la empresa continúa asociándose con clientes, creadores y proveedores de tecnología de todo el sector.

ACERCA DE IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) es un proveedor líder de servicios de localización para la industria de los medios y el entretenimiento. Con la confianza de las principales marcas y creadores de entretenimiento de todo el mundo, Iyuno ofrece servicios integrales de localización de extremo a extremo desde 45 oficinas en 29 países. Con el respaldo de un equipo de talento creativo y técnico excepcional, instalaciones de última generación y tecnologías de vanguardia, Iyuno se enorgullece de contar con la mayor presencia mundial que amplifica sus ofertas de servicios de doblaje, subtitulación y medios.

