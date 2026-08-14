- Iyuno detalla la arquitectura detrás de CLOE, un sistema de IA multiagente para flujos de trabajo de contenido consistentes

Iyuno detalla la arquitectura detrás de CLOE, un sistema de IA multiagente para flujos de trabajo de contenido consistentes

BURBANK, California, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno ha compartido hoy nuevos detalles sobre la arquitectura de CLOE, su plataforma de IA diseñada para abordar un desafío clave en la producción de contenido: mantener la coherencia a gran escala.

A pesar de que las herramientas de IA pueden generar resultados rápidamente, a menudo tienen dificultades para mantener la continuidad en contenidos de mayor extensión, lo que provoca inconsistencias en el tono, los personajes y la narrativa en los distintos flujos de trabajo.

“One of the biggest challenges in global content is that every version starts from zero—each team has to relearn the same story,” said Iyuno CEO David Lee. “CLOE allows that understanding to persist, so every version starts with context instead of rebuilding it.”

"A gran escala, el contenido se resiente cuando la comprensión se reinicia", declaró David Lee, consejero delegado de Iyuno. "Abordamos esto como un problema de diseño de sistemas, no solo como un problema de modelo".

CLOE se basa en un marco multiagente que estructura cómo se interpreta el contenido antes de que se generen los resultados. El sistema opera en tres capas principales:

Capa sensorial : captura información a través del diálogo, las imágenes y el audio.

: captura información a través del diálogo, las imágenes y el audio. Capa de fusión : conecta dicha información, rastreando las relaciones y el flujo narrativo.

: conecta dicha información, rastreando las relaciones y el flujo narrativo. Capa de memoria: almacena este conocimiento como una base de conocimiento persistente y reutilizable.

Este enfoque permite a CLOE mantener una representación continua del contenido, lo que posibilita que múltiples flujos de trabajo, como el subtitulado, el doblaje y la accesibilidad, se basen en el mismo contexto subyacente.

"Uno de los mayores desafíos en la creación de contenido global es que cada versión parte de cero: cada equipo tiene que volver a aprender la misma historia", comentó Lee. "CLOE permite que ese conocimiento se mantenga, de modo que cada versión parte del contexto en lugar de reconstruirlo".

CLOE admite un conjunto cada vez mayor de capacidades de IA modulares, o "habilidades", a lo largo del ciclo de vida del contenido, y cada una de ellas opera desde la misma base compartida.

Iyuno continúa ampliando las capacidades de la plataforma a medida que aumenta la escala de su implementación en flujos de trabajo de contenido globales.

ACERCA DE IYUNO

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