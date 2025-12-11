Energía inteligente en acción: el primer BESS de JA Solar para C&I en Sicilia, Italia

PALERMO, Italia, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, líder mundial en productos fotovoltaicos y soluciones de energía integradas, anunció la exitosa puesta en marcha de una microrred de almacenamiento de energía solar en una moderna instalación de C&I en Sicilia. Este proyecto representa una implementación práctica del modelo "PV+Storage+X" de JA Solar, un enfoque flexible que combina la generación solar y el almacenamiento de baterías con aplicaciones específicas de la industria ("X") para ofrecer soluciones de energía a medida y sostenibles.

Diseñado bajo este paradigma, el sistema combina 3,2 MW de capacidad solar existente y 2 MW de nueva instalación con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 2,61 MWh, lo que ofrece tres beneficios: un mayor autoconsumo renovable, una mayor resiliencia energética y una reducción significativa de los costos de energía y las emisiones de carbono.

El proyecto demuestra cómo el modelo de JA Solar va más allá del hardware genérico para ofrecer soluciones completas. Construido sobre una sólida tecnología solar y de almacenamiento, cada solución se adapta a los patrones operativos específicos, las condiciones geográficas y las prioridades comerciales de la industria atendida.

Características clave de la implementación:

Gestión inteligente de la energía: el sistema utiliza la tecnología de control avanzada de JA Solar combinada con un sistema de gestión de la energía (EMS) italiano de origen local para optimizar los flujos de energía entre la generación solar, el almacenamiento de baterías y el consumo de las instalaciones en tiempo real.

el sistema utiliza la tecnología de control avanzada de JA Solar combinada con un sistema de gestión de la energía (EMS) italiano de origen local para optimizar los flujos de energía entre la generación solar, el almacenamiento de baterías y el consumo de las instalaciones en tiempo real. Fiabilidad operativa: el sistema de almacenamiento proporciona energía de respaldo, lo que garantiza un suministro de energía estable y limpio durante las interrupciones de la red y reduce la dependencia de los generadores diésel de respaldo.

el sistema de almacenamiento proporciona energía de respaldo, lo que garantiza un suministro de energía estable y limpio durante las interrupciones de la red y reduce la dependencia de los generadores diésel de respaldo. Resiliencia medioambiental: diseñado para el entorno costero de Sicilia, el sistema cuenta con una protección mejorada contra la alta humedad, la corrosión por sal y las temperaturas extremas.

diseñado para el entorno costero de Sicilia, el sistema cuenta con una protección mejorada contra la alta humedad, la corrosión por sal y las temperaturas extremas. Escalabilidad preparada para el futuro: el diseño modular admite la expansión a medida que evolucionan las necesidades energéticas de la instalación.

La instalación de Sicilia ejemplifica la creciente cartera global de JA Solar de implementaciones de "PV+Almacenamiento+X" en minería, fabricación, agricultura y parques industriales. Confirma que el almacenamiento de energía ofrece el mayor valor cuando está completamente integrado en condiciones reales de funcionamiento. Con este enfoque, JA Solar no solo satisface los requisitos energéticos actuales, sino que también realiza inversiones preparadas para el futuro, lo que permite la participación en mercados energéticos avanzados, como las centrales eléctricas virtuales (VPP, por sus siglas en inglés) y los servicios de equilibrio de la red.

Acerca de JA Energy Storage

JA Solar es una de las marcas líderes mundiales en soluciones fotovoltaicas, reconocida por su calidad, eficiencia y trayectoria tecnológica. Su negocio de almacenamiento de energía, JA Energy Storage, ofrece soluciones centradas en el cliente para aplicaciones de servicios públicos, comerciales e industriales y residenciales, lo que refuerza el compromiso de JA Solar de ofrecer soluciones integrales de "PV + Storage + X" que aborden la creciente demanda de autonomía energética, resiliencia y flexibilidad en el dinámico mercado actual.

