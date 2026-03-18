Jet AirWerks, LLC y Stratton Aviation, LLC anuncian un acuerdo para desmontar CFM56-5B/7B

ARKANSAS CITY, Kansas, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Jet AirWerks, LLC, una estación de reparación de la Parte 145 de la FAA que proporciona servicios de MRO para componentes de motores y realiza desmontajes de motores CFM56-5B/7B, y expertos de Stratton Aviation, LLC en comercio de piezas de repuesto, servicios al final de su vida útil y servicios técnicos de vanguardia en su propia Parte 145S, anunciaron que firmaron un acuerdo para el desmontaje de motores CFM56-5B/7B en el Centro de Servicios de Motores de Jet AirWerks.

CFM56 Motor durante el proceso de desmontaje en Jet AirWerks, LLC. (PRNewsfoto/Jet AirWerks, LLC)

Sobre el acuerdo, el vicepresidente de ventas y marketing de Jet AirWerks, John Moeder, dijo: "Estamos muy entusiasmados de hacer crecer nuestra asociación con Stratton". Moeder continuó: "Este acuerdo agiliza el proceso desde la inducción del motor hasta la revisión de las piezas que provienen directamente del desmontaje y nos permite invertir más en nuestro Centro de Servicios para Motores".

Nicole Sobers, vicepresidenta de motores CFM de Stratton, dijo: "A medida que la demanda de material de servicio usado (USM) sigue creciendo, asociaciones como esta son cruciales para mantener un suministro confiable para nuestros clientes globales. La capacidad de desmontaje dedicada y los rápidos tiempos de respuesta nos permiten convertir los activos completos recién adquiridos en inventario disponible en cuestión de semanas ".

En 2026, Stratton Aviation planea expandir significativamente su cartera de activos CFM56. Para respaldar estos esfuerzos y el acuerdo, Jet AirWerks ha invertido en espacio adicional en el pórtico para proporcionar espacios de inducción dedicados para Stratton.

Acerca de Jet AirWerks LLC: Jet AirWerks LLC es una estación de reparación de la Parte 145 de la FAA con sede en Arkansas City, KS, que se especializa en el mantenimiento, reparación y revisión de componentes de motores a reacción de las familias de motores CFM56, CF6 y CF34. Desde su fundación en 2007, Jet AirWerks ha revisado cientos de miles de piezas para el mercado de accesorios de MRO. Jet AirWerks está certificado por la FAA, la EASA, la CAAC y la CAA del Reino Unido.

Acerca de Stratton Aviation LLC: Stratton Aviation es una empresa global de posventa de aviación comercial especializada en la adquisición, desmontaje, reparación y distribución de componentes de aeronaves y motores. Proporcionamos a las aerolíneas, MRO, empresas de arrendamiento y socios comerciales material utilizable de alta calidad (USM) y soluciones rentables de posventa.

A través de una plataforma totalmente integrada que abarca la adquisición de activos, el desmontaje de aeronaves, la gestión de reparaciones, los programas de intercambio y la distribución global, Stratton gestiona el ciclo de vida completo de los activos de aviación. Stratton también opera una estación de reparación con doble certificación FAA y EASA Parte 145.

Contacto: John Moeder, vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia, +1 (316) 518-1149, [email protected]

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FUENTE Jet AirWerks, LLC