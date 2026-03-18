제트 에어웍스와 스트래튼 에이비에이션, CFM56-5B/7B 엔진 분해 계약 체결 발표

아칸소시티, 캔자스, 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 엔진 부품 MRO 서비스 및 CFM56-5B/7B 엔진 분해를 수행하는 FAA 파트 145 정비소 제트 에어웍스(Jet AirWerks, LLC)와 자체 파트 145 정비소에서 애프터마켓 부품 거래, 수명 종료 서비스, 첨단 기술 서비스를 전문으로 하는 스트래튼 에이비에이션(Stratton Aviation, LLC)이 오늘 제트 에어웍스의 엔진 서비스 센터에서 CFM56-5B/7B 엔진 분해를 위한 계약을 체결했다고 발표했다.

이번 계약에 대해 제트 에어웍스의 존 모에더(John Moeder) 영업 및 마케팅 부사장은 "스트래튼과의 파트너십을 확장하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 그는 "이번 계약은 엔진 도입부터 분해에서 직접 나오는 부품의 오버홀까지 프로세스를 간소화하고, 엔진 서비스 센터에 더 많은 투자를 가능하게 한다"고 덧붙였다.

CFM56 Engine during the teardown process at Jet AirWerks, LLC. (PRNewsfoto/Jet AirWerks, LLC)

스트래튼의 니콜 소버스(Nicole Sobers) CFM 엔진 부문 부사장은 "사용 가능한 중고 자재(USM)에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 이러한 파트너십은 글로벌 고객들에게 안정적인 공급을 유지하는 데 매우 중요하다. 전용 분해 역량과 신속한 처리 시간 덕분에 새로 확보한 완전한 자산을 수 주 내에 가용 재고로 전환할 수 있다"고 말했다.

스트래튼 에이비에이션은 2026년 CFM56 자산 포트폴리오를 대폭 확대할 계획이다. 이러한 노력과 이번 계약을 지원하기 위해, 제트 에어웍스는 스트래튼 전용 인수 슬롯을 제공하기 위해 추가 갠트리 공간에 투자했다.

제트 에어웍스 소개: 제트 에어웍스는 캔자스주 아칸소시티에 소재한 FAA 파트 145 정비소로, CFM56, CF6, CF34 계열 엔진의 제트 엔진 부품 정비, 수리 및 오버홀을 전문으로 한다. 2007년 설립 이후 제트 에어웍스는 MRO 애프터마켓을 위해 수십만 개의 부품을 오버홀했다. 제트 에어웍스는 FAA, EASA, CAAC, 영국 CAA 인증을 보유하고 있다.

스트래튼 에이비에이션 소개: 스트래튼 에이비에이션은 항공기 및 엔진 부품의 취득, 분해, 수리, 유통을 전문으로 하는 글로벌 상업 항공 애프터마켓 기업이다. 항공사, MRO 업체, 리스 회사, 거래 파트너에게 고품질 사용 가능한 중고 자재와 비용 효율적인 애프터마켓 솔루션을 제공한다. 자산 취득, 항공기 분해, 수리 관리, 교환 프로그램, 글로벌 유통에 걸친 완전 통합 플랫폼을 통해 스트래튼은 항공 자산의 전체 라이프사이클을 관리한다. 스트래튼은 또한 FAA 및 EASA 이중 인증 파트 145 정비소를 운영하고 있다.

문의처: 존 모에더, 영업 및 마케팅 부사장, +1 (316) 518-1149, [email protected]

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사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2936107/JAW_CFM56_Engine.jpg

SOURCE Jet AirWerks, LLC