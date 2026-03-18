Jet AirWerks, LLC et Stratton Aviation, LLC annoncent un accord pour le démontage des CFM56-5B/7B

ARKANSAS CITY, Kan., 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Jet AirWerks, LLC, une station de réparation FAA Part 145 qui fournit des services MRO pour les composants de moteurs et effectue des démontages de moteurs CFM56-5B/7B, et Stratton Aviation, LLC, experts en commerce de pièces de rechange, en services de fin de vie et en services techniques de pointe dans leurs propres stations Part 145, ont annoncé la signature d'un accord pour le démontage de moteurs CFM56-5B/7B dans le centre de services pour moteurs de Jet AirWerks.

CFM56 Engine during the teardown process at Jet AirWerks, LLC. (PRNewsfoto/Jet AirWerks, LLC)

John Moeder, vice-président des ventes et du marketing de Jet AirWerks, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Stratton. » M. Moeder a ajouté : « Cet accord rationalise le processus, depuis l'induction du moteur jusqu'à la révision des pièces provenant directement du démontage, et nous permet d'investir davantage dans notre centre de services pour moteurs. »

Nicole Sobers, vice-présidente de CFM Engines pour Stratton, a déclaré : « Alors que la demande de matériel d'entretien usagé (USM) continue de croître, des partenariats comme celui-ci sont essentiels au maintien d'un approvisionnement fiable pour nos clients du monde entier. Une capacité de démontage dédiée et des délais d'exécution rapides nous permettent de convertir les actifs entiers nouvellement acquis en stocks disponibles en l'espace de quelques semaines ».

En 2026, Stratton Aviation prévoit d'élargir considérablement son portefeuille d'actifs CFM56. Pour soutenir ces efforts et l'accord, Jet AirWerks a investi dans un espace de portique supplémentaire afin d'offrir des créneaux d'induction dédiés à Stratton.

À propos de Jet AirWerks LLC : Jet AirWerks LLC est une station de réparation FAA Part 145 basée à Arkansas City, KS, spécialisée dans la maintenance, la réparation et la révision de composants de moteurs à réaction des familles de moteurs CFM56, CF6 et CF34. Depuis sa création en 2007, Jet AirWerks a révisé des centaines de milliers de pièces pour le marché secondaire MRO. Jet AirWerks est certifié par la FAA, l'EASA, la CAAC et la CAA britannique.

À propos de Stratton Aviation LLC : Stratton Aviation est une société mondiale de pièces détachées pour l'aviation commerciale, spécialisée dans l'acquisition, le démontage, la réparation et la distribution de composants d'aéronefs et de moteurs. Nous fournissons aux compagnies aériennes, aux MRO, aux sociétés de leasing et aux partenaires commerciaux du matériel d'occasion de haute qualité et des solutions rentables pour le marché de l'après-vente.

Grâce à une plateforme entièrement intégrée couvrant l'acquisition des actifs, le démontage des avions, la gestion des réparations, les programmes d'échange et la distribution mondiale, Stratton gère le cycle de vie complet des actifs aéronautiques. Stratton exploite également une station de réparation à double certification FAA et EASA Part 145.

Contact : John Moeder, VP Sales & Marketing, +1 (316) 518-1149, [email protected]

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