Jet AirWerks, LLC und Stratton Aviation, LLC geben Vereinbarung für CFM56-5B/7B Teardowns bekannt

ARKANSAS CITY, Kan., 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Jet AirWerks, LLC, ein FAA Part 145 Reparaturbetrieb, der MRO-Dienstleistungen für Triebwerkskomponenten anbietet und CFM56-5B/7B Triebwerke zerlegt, und Stratton Aviation, LLC, Experte für Ersatzteilhandel, End-of-Life Dienstleistungen und modernste technische Dienstleistungen in ihren eigenen Part 145 Betrieben, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zerlegung von CFM56-5B/7B Triebwerken im Jet AirWerks Triebwerksservicezentrum bekannt.

CFM56 Engine during the teardown process at Jet AirWerks, LLC. (PRNewsfoto/Jet AirWerks, LLC)

John Moeder, VP of Sales and Marketing bei Jet AirWerks, sagte zu der Vereinbarung: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Stratton auszubauen." Moeder weiter: „Diese Vereinbarung strafft den Prozess von der Ansaugung des Motors bis zur Überholung von Teilen, die direkt aus der Zerlegung kommen, und ermöglicht es uns, mehr in unser Engine Services Center zu investieren."

Nicole Sobers, Vizepräsidentin von CFM Engines bei Stratton, sagte: „Da die Nachfrage nach gebrauchtem, gebrauchsfähigem Material (Used Serviceable Material, USM) weiter steigt, sind Partnerschaften wie diese von entscheidender Bedeutung für die zuverlässige Versorgung unserer weltweiten Kunden. Spezielle Abrisskapazitäten und schnelle Durchlaufzeiten ermöglichen es uns, neu erworbene ganze Anlagen innerhalb von Wochen in verfügbare Bestände umzuwandeln."

Für das Jahr 2026 plant Stratton Aviation eine erhebliche Erweiterung seines CFM56-Portfolios. Um diese Bemühungen und die Vereinbarung zu unterstützen, hat Jet AirWerks in zusätzliche Portalkapazitäten investiert, um Stratton dedizierte Induktionsplätze zur Verfügung zu stellen.

Über Jet AirWerks LLC: Jet AirWerks LLC ist ein FAA Part 145 Reparaturbetrieb mit Sitz in Arkansas City, KS, der sich auf die Wartung, Reparatur und Überholung von Triebwerkskomponenten der CFM56-, CF6- und CF34-Triebwerksfamilien spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Jet AirWerks Hunderttausende von Teilen für den MRO-Ersatzteilmarkt überholt. Jet AirWerks ist von FAA, EASA, CAAC und UK CAA zertifiziert.

Über Stratton Aviation LLC: Stratton Aviation ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Ersatzteilmarkt in der kommerziellen Luftfahrt, das sich auf den Erwerb, die Zerlegung, die Reparatur und den Vertrieb von Flugzeug- und Triebwerkskomponenten spezialisiert hat. Wir bieten Fluggesellschaften, MROs, Leasingunternehmen und Handelspartnern qualitativ hochwertiges Gebrauchtmaterial (USM) und kostengünstige Aftermarket-Lösungen.

Mit einer vollständig integrierten Plattform, die den Erwerb von Vermögenswerten, die Demontage von Flugzeugen, das Reparaturmanagement, Austauschprogramme und den weltweiten Vertrieb umfasst, verwaltet Stratton den gesamten Lebenszyklus von Luftfahrtvermögenswerten. Stratton betreibt auch eine doppelt zertifizierte FAA- und EASA-Part-145-Reparaturstation.

Kontakt: John Moeder, VP Vertrieb & Marketing, +1 (316) 518-1149, [email protected]

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