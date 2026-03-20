Jim King, presidente, director ejecutivo y de Operaciones de Okuma America Corporation, es nombrado miembro de la Junta Directiva de The Association for Manufacturing Technology

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El liderazgo ejecutivo de Okuma America Corporation, un fabricante mundial de máquinas herramienta de control numérico informático (CNC) y sistemas de automatización, se complace en anunciar que el Sr. Jim King, presidente, director ejecutivo y de Operaciones, ha sido nombrado como miembro de la Junta Directiva de The Association for Manufacturing Technology (AMT). El nombramiento del Sr. King se confirmó en la Reunión Anual de Negocios de la organización en Fort Lauderdale, Florida, el 11 de marzo de 2026. Su mandato comenzará el 8 de abril de 2026.

Como miembro de la Junta Directiva de AMT, el Sr. King proporcionará dirección estratégica y orientación al equipo ejecutivo de la asociación. El equipo ejecutivo de AMT lidera la asociación en su misión de representar y promover a los constructores y distribuidores de tecnología de fabricación con sede en EE. UU.

"Me siento honrado de ser nombrado miembro de la Junta Directiva de AMT", compartió el Sr. King. "La labor de promover la asociación es crucial durante este período de oportunidades dinámicas en la industria manufacturera, y espero servir a este grupo contribuyendo con mi experiencia a la causa".

El Sr. King se unió a Okuma America Corporation en 2010 como vicepresidente sénior de Ventas y fue nombrado presidente y director de operaciones de Okuma America Corporation en 2011. En 2024, fue nombrado director ejecutivo y comenzó a desempeñarse como alto directivo de Okuma Corporation en Japón. Antes de estar en Okuma, ocupó cargos de liderazgo en Siemens Industry, Nematron y Source Alliance.com, centrándose en ventas, marketing y estrategia de canales en automatización industrial. Comenzó su carrera en Rockwell Automation y es licenciado en Ciencias de la Ingeniería Aplicada de la Universidad Estatal de Michigan.

Acerca de The Association for Manufacturing Technology

Association for Manufacturing Technology (AMT) representa a los proveedores estadounidenses de tecnología de fabricación: la maquinaria, los dispositivos y los equipos digitales avanzados en los que se basa la fabricación estadounidense para ser productiva, innovadora y competitiva. Ubicada en McLean, Virginia, cerca de la capital del país, AMT actúa como la voz de la industria para acelerar el ritmo de la innovación, aumentar la competitividad mundial y desarrollar la fuerza laboral avanzada de la fabricación del mañana. Con una amplia experiencia en datos de la industria e inteligencia de mercado, así como un complemento completo de operaciones comerciales internacionales, AMT ofrece a sus miembros un nivel de soporte incomparable. AMT también produce IMTS – The International Manufacturing Technology Show, el principal evento de tecnología de fabricación en América del Norte. Más información en AMTonline.org.

Acerca de Okuma America Corporation

Okuma America Corporation es la filial de ventas, marketing, ingeniería y servicio con sede en EE. UU. de Okuma Corporation, un fabricante líder mundial de máquinas herramienta, controles y sistemas de automatización CNC (control numérico por computadora). La empresa se fundó en 1898 en Nagoya, Japón, y es el único proveedor de la industria de máquinas CNC, accionamientos, motores, codificadores, ejes y sistemas de automatización, todos fabricados por Okuma. La empresa diseña sus propios controles CNC que impulsan la funcionalidad de cada máquina herramienta. En 2014, Okuma lanzó Okuma App Store, un mercado en línea centralizado para aplicaciones de máquinas herramienta y contenido relacionado. Junto con su amplia red de distribución (la más grande de América) y su red de socios en tecnología de tecnologías de fabricación mejoradas, Okuma está comprometida con ayudar a los usuarios a obtener ventajas competitivas a través de las posibilidades abiertas de las máquinas herramienta y los sistemas de automatización hoy y en el futuro. Para más información, visite Okuma.com o síganos en Facebook, Instagram, LinkedIn y X.

FUENTE Okuma America Corporation