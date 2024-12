JUEGO LIMPIO MENARINI - LOS CAMPEONES CUENTAN SUS HISTORIAS: HISTORIAS DE DEPORTE Y TRIUNFO DE LA VIDA EN EL PROGRAMA DE ENTREVISTAS

" En la edición de este año, los Premios Fair Play Menarini han celebrado, una vez más, los valores del deporte y sus campeones – dijo la alcaldesa de Florencia, Sara Funaro – Valores que no se refieren solo a las habilidades atléticas, sino que también incluyen todas las llamadas habilidades para la vida. Estos valores no se limitan al deporte, sino que se pueden aplicar a cualquier área de la vida diaria, como la empatía y la capacidad de construir y mantener relaciones sociales positivas y duraderas. Cualidades fundamentales para construir una sociedad mejor y más inclusiva basada en el respeto, por lo que extiendo mi más sincero agradecimiento al Grupo Menarini ".

Una gran cantidad de invitados se turnaron en el escenario, comenzando con un nombre histórico como Javier Zanetti, el legendario capitán del Inter Nazionale y el equipo nacional de Argentina, ganador del Premio Internacional Fair Play Menarini 2023. Otro campeón inolvidable del mundo del voleibol: Andrea Zorzi, Embajador del Fair Play Menarini 2010 y representante de la 'generación de los fenómenos' que ganó el Campeonato del Mundo dos veces en la década del 90. La nueva cara del voleibol italiano estuvo representada por Ekaterina Antropova, medalla de oro en los Juegos de París 2024 con el equipo italiano entrenado por Julio Velasco. Los dos últimos Juegos Olímpicos también han visto el ascenso de Andy Díaz, el campeón de triple salto que se embolsó su primera medalla en Francia compitiendo por Italia después de salir de Cuba. Las estrellas presentes en el Palazzo Vecchio también incluyeron a Fabrizio Donato, ganador de la medalla de bronce en Londres 2012, quien, hace tres años, recibió a Díaz en su casa con los brazos abiertos y se convirtió en su entrenador. El ídolo del atletismo, Rigivan Ganeshamoorthy, capturó los corazones del público italiano, compartiendo sus experiencias en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde se llevó una medalla de oro en el lanzamiento de disco, rompiendo el récord mundial tres veces seguidas. La atención se centró en Giuliano Razzoli para el esquí, ganador de la medalla de oro en el slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver 2010 y embajador de Fair Play Menarini, que se retiró después de veinte años en las pistas el pasado mes de mayo. El Salone dei Cinquecento también resonó con aplausos entusiastas para Borja Valero, el centrocampista español que se convirtió en un icono para el equipo Fiorentina y querido por los aficionados del equipo. El periodista Federico Buffa, que fue uno de los ganadores del 28º Premio Internacional Fair Play Menarini, deleitó a los espectadores con su forma única de contar historias sobre iconos deportivos mundiales.

El Comité Olímpico Italiano también participó en el programa de entrevistas, representado por Silvia Salis, vicepresidenta interina del Comité y ex campeona de lanzamiento de martillo, que participó en dos Juegos Olímpicos.

Los espectadores del canal 501 de Sky también pudieron sintonizar el evento en vivo, organizado en asociación con Sky TG24, por primera vez. Inspirado por las estrellas del deporte en el Palazzo Vecchio, el público en casa vio el espectáculo presentado por Rachele Sangiuliano, ex campeona de voleibol y presentadora de Sky Sport, los directores adjuntos de Sky TG24, Omar Schillaci y Michele Cagiano, junto con Alessandro Acton, periodista y presentador de Sky Sport.

" Una vez más, en esta edición de The Champions Tell their Stories, hemos escuchado las historias únicas de personas que tienen el deporte corriendo por sus venas – declararon Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini – Todo lo que queda ahora es invitarte a unirte a nosotros para la vigésimo novena edición en el verano de 2025, con el compromiso continuo de compartir los valores de Fair Play Menarini con las generaciones más jóvenes, en particular".

