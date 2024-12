페어플레이 메나리니 - 챔피언들이 들려주는 그들의 이야기: 스포츠와 삶의 이야기가 이 토크쇼에서 빛을 발해

피렌체, 이탈리아, 2024년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 스포츠에 대한 통찰을 제공하는 생각, 일화, 예상치 못한 뒷이야기들. 토크쇼 페어플레이 메나리니 - 챔피언들이 들려주는 그들의 이야기(Fair Play Menarini – The Champions Tell their Stories)는 감동으로 가득 찬 저녁이었다. 페어플레이, 올림픽 정신과 존중은 최고의 선수들이 자신들의 여정에서 겪었던 도전과 성공에 대한 이야기로 청중을 사로잡은 이 행사의 핵심 주제들이었다. 올해 에디션에서는 팔라조 베키오의 살로네 데이 친퀘첸토라는 멋진 무대에서 열린 이 토크쇼가 페어플레이의 가치를 공유하고 축하할 수 있는 전례 없는 기회임을 입증했다.