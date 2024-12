Fair Play Menarini - The Champions Tell Their Stories: 清談節目上的體育傳奇和生命讚頌

意大利佛羅倫斯2024年12月3日 /美通社/ -- 感想、趣事和意想不到的背景故事,讓您對運動有更深入的了解。對清談節目 Fair Play Menarini – The Champions Tell their Stories 而言,這是一個充滿情感的夜晚。公平競賽、奧運精神和尊重是這項活動的統一主題,頂尖運動員以旅程中的挑戰和成功故事吸引觀眾。今年的清談節目在 Palazzo Vecchio 的 Salone dei Cinquecento 這驚艷的環境中舉行,證明這是一個前所未有的機會來分享和慶祝公平競爭的價值。

佛羅倫斯市長 Sara Funaro 表示:「在今年的賽事中,air Play Menarini Awards 再次讚揚運動的價值觀及其冠軍,這些價值觀不僅關乎運動技能,也包括所有所謂的生活技能。這些價值觀不囿於運動項目,也可以應用在日常生活的任何領域,例如同理心以及建立並維持長久、正面社交關係的能力。建立以尊重為基礎建立更好、更包容的社會的基本質素,這就是我衷心感謝 Menarini Group 的原因。」