Fair Play Menarini - The Champions Tell Their Stories: 清談節目上的體育傳奇和生命讚頌

一眾嘉賓輪番上台，首先是具有歷史意義的名字，例如國米和阿根廷國家隊的傳奇隊長 Javier Zanetti，他也是 2023 年 Fair Play Menarini International Award 的得主。排球世界又一個教人難忘的冠軍：Andrea Zorzi，2010 Fair Play Menarini 大使，並在 1990 年代兩次贏得世界錦標賽的「現象一代」(Generation of Phenomena) 代表。Ekaterina Antropova 是義大利排球的新面孔，她是 2024 年巴黎運動會 (Paris 2024 Games) 的金牌得主，與 Julio Velasco 所執教的義大利排球隊一同出賽。過去兩屆奧運會也見證了 Andy Diaz 的崛起，他是三級跳冠軍，離開古巴後在法國代表義大利出賽並贏得第一面獎牌。出席 Palazzo Vecchio 的明星還包括 2012 年倫敦奧運會 (London 2012 Games) 銅牌得主 Fabrizio Donato，三年前他歡迎 Diaz 到家裡住，並成為他的教練。俘虜意大利人心的運動家偶像 Rigivan GaneshaMoorthy 分享他在 2024 年巴黎殘奧會 (Paris 2024 Paralympics) 上的經驗，他在投擲盤子中獲得金牌，連續三次打破世界紀錄。滑雪的焦點落在 Giuliano Razzoli 身上，他是 2010 年溫哥華冬季奧運會 (Vancouver 2010 Winter Olympics) 的回旋滑雪金牌得主，也是 Fair Play Menarini 大使，在滑雪坡上奮戰二十年後，於去年五月榮休。Borja Valero 也在 Salone dei Cinquecento 上贏得熱烈掌聲，這位西班牙中場球員已成為佛羅倫斯球隊的標誌和球迷的寵兒。記者 Federico Buffa 是第 28 屆 Fair Play Menarini International Award 的得主之一，他以獨特的方式講述全球運動偶像的故事，讓觀眾大開眼界。

義大利奧委會 (Italian Olympic Committee) 代理副會長 Silvia Salis 代表奧委會參加這場清談節目，他是前擲槌冠軍，曾參加過兩屆奧運會。

Sky's Channel 501 的觀眾也可收看與 Sky TG24 合作舉辦的首次現場直播活動。在體育明星 Palazzo Vecchio 的啟發下，家庭觀眾觀賞了由前排球冠軍、Sky Sport 主持人 Rachele Sangiuliano、Sky TG24 副總監 Omar Schillaci 和 Michele Cagiano，以及記者兼 Sky Sport 主持人 Alessandro Acton 主持的節目。

Fair Play Menarini Foundation 董事局成員 Valeria Speroni Cardi 和 Filippo Paganelli 聲明：「在本屆『The Champions Tell their Stories』活動中，我們再次傾聽到體育界人士的獨特故事。現在我們要做邀請您加入我們在 2025 年夏天舉辦的第 29 屆活動，並繼續致力於與年輕一代分享 Fair Play Menarini 的價值觀。」

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite