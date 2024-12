FAIR PLAY MENARINI - LES CHAMPIONS RACONTENT LEUR HISTOIRE : DES HISTOIRES DE SPORT ET DE TRIOMPHE DE LA VIE AU TALK-SHOW

« Dans l'édition de cette année, les Fair Play Menarini Awards ont, une fois de plus, célébré les valeurs du sport et de ses champions - a déclaré le maire de Florence, Sara Funaro - Des valeurs qui ne se limitent pas aux compétences athlétiques, mais qui englobent également toutes les compétences dites de vie. Ces valeurs ne se limitent pas au sport, mais peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie quotidienne, comme l'empathie et la capacité à établir et à maintenir des relations sociales durables et positives. Des qualités fondamentales pour construire une société meilleure, plus inclusive et basée sur le respect, c'est pourquoi j'adresse mes remerciements les plus sincères au Groupe Menarini ».

Toute une série d'invités se sont succédé sur la scène, à commencer par un nom historique comme Javier Zanetti, le légendaire capitaine de l'Inter Nazionale et de l'équipe nationale d'Argentine, lauréat du 2023 Fair Play Menarini International Award. Un autre champion inoubliable pour le monde du volley-ball : Andrea Zorzi, Ambassadeur Fair Play Menarini 2010 et représentant de la « génération des phénomènes » qui a remporté deux fois le championnat du monde dans les années 1990. Le nouveau visage du volley-ball italien était représenté par Ekaterina Antropova, médaillée d'or aux Jeux de Paris 2024 avec l'équipe italienne entraînée par Julio Velasco. Les deux derniers Jeux olympiques ont également vu la montée en puissance de Andy Diaz, le champion du triple saut qui a remporté sa première médaille en France sous les couleurs de l'Italie après avoir quitté Cuba. Parmi les stars présentes au Palazzo Vecchio figurait également Fabrizio Donato, le médaillé de bronze de Londres 2012 qui, il y a trois ans, a accueilli Diaz chez lui à bras ouverts et est devenu son entraîneur. L'idole de l'athlétisme, Rigivan Ganeshamoorthy, a conquis le cœur du public italien en partageant ses expériences aux Jeux paralympiques de Paris 2024, où il a remporté la médaille d'or au lancer du disque, battant le record du monde trois fois de suite. Les projecteurs étaient braqués sur Giuliano Razzoli pour le ski, médaillé d'or en slalom aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver et ambassadeur Fair Play Menarini, qui a pris sa retraite après vingt ans passés sur les pistes en mai dernier. Le Salone dei Cinquecento a également résonné d'applaudissements enthousiastes pour Borja Valero, le milieu de terrain espagnol qui est devenu une icône de l'équipe de la Fiorentina et le chouchou des supporters de l'équipe. Le journaliste Federico Buffa, qui a été l'un des lauréats du 28e prix international Fair Play Menarini, a ensuite enchanté les téléspectateurs avec sa façon unique de raconter des histoires sur les icônes du sport mondial.

Le Comité olympique italien a également participé à l'émission, représenté par Silvia Salis, vice-présidente par intérim du Comité et ancienne championne du lancer du marteau, qui a participé à deux Jeux olympiques.

Les téléspectateurs de la chaîne 501 de Sky ont également pu suivre en direct l'événement, organisé pour la première fois dans le cadre du partenariat avec Sky TG24. Inspiré par les stars du sport au Palazzo Vecchio, le public a suivi le spectacle présenté par Rachele Sangiuliano, ancienne championne de volley-ball et animatrice de Sky Sport, les directeurs adjoints de Sky TG24, Omar Schillaci et Michele Cagiano, ainsi qu'Alessandro Acton, journaliste et animateur de Sky Sport.

« Une fois de plus, dans cette édition de The Champions Tell their Stories, nous avons entendu les histoires uniques de personnes qui ont le sport dans les veines - déclarées Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du Conseil de la Fondation Fair Play Menarini - Il ne nous reste plus qu'à vous inviter à nous rejoindre pour la vingt-neuvième édition à l'été 2025, avec un engagement continu à partager les valeurs de Fair Play Menarini avec les jeunes générations, en particulier ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570781/A_Zorzi_R_Sangiuliano_E_Antropova.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570784/F_Donato_A_Diaz_R_Ganeshamoorthy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570785/F_Buffa_B_Valero.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570789/F_Buffa_J_Zanetti.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570790/The_Champions_tell_their_stories.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2570791/V_Speroni_Cardi_J_Zanetti_F_Paganelli.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2570793/Fair_Play_Menarini_logo.jpg