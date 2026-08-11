KuCoin refuerza su ecosistema de activos del mundo real con las acciones tokenizadas de Ondo en KuCoin Alpha

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza, anunció hoy la integración de los activos tokenizados de Ondo, comercializados como "acciones tokenizadas de Ondo", en KuCoin Alpha. Esta integración ofrece a los usuarios que cumplan determinados requisitos dentro del ecosistema de KuCoin una forma sencilla de acceder a acciones tokenizadas y fondos cotizados (ETF) a través de la interfaz habitual de KuCoin.

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A través de KuCoin Alpha, los usuarios pueden acceder a las acciones tokenizadas de Ondo compatibles utilizando los fondos que tienen en sus cuentas de KuCoin y operar con ellas sin necesidad de recurrir a carteras independientes ni a aplicaciones externas en cadena. Al simplificar la experiencia del usuario, la integración ofrece un punto de acceso más intuitivo a los productos en cadena vinculados a las finanzas tradicionales (TradFi), al tiempo que conserva la eficiencia y la flexibilidad que permite la infraestructura basada en cadena de bloques. La selección inicial abarca ETF de mercado general y empresas líderes de los sectores de la tecnología, los semiconductores y las finanzas digitales, entre las que se incluyen productos muy seguidos como SPYon, NVDAon, MUon, SNDKon y CRCLon.

Este lanzamiento se suma a la integración previa de las acciones tokenizadas de Ondo en el monedero digital KuCoin Web3 Wallet. En conjunto, estas dos integraciones ofrecen vías complementarias en todo el ecosistema de KuCoin: una experiencia de uso de la aplicación de la plataforma de intercambio a través de KuCoin Alpha y una experiencia de custodia propia a través de KuCoin Web3 Wallet. Esto ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de descubrir, acceder y gestionar activos en cadena vinculados a las TradFi.

Esta expansión supone la siguiente etapa en el desarrollo de las finanzas en cadena. Tras la adopción generalizada de las criptomonedas estables, los activos del mundo real tokenizados se están convirtiendo en otra importante categoría de activos respaldada por la infraestructura de la cadena de bloques. Para que este mercado crezca, no bastará con la mera emisión de activos. También dependerá de una infraestructura de acceso confiable que conecte productos, liquidez y usuarios a través de interfaces intuitivas y de fácil acceso.

A medida que los productos financieros tradicionales se trasladan cada vez más a la cadena de bloques, las plataformas de criptomonedas evolucionan y dejan de ser meros espacios para la cotización de activos individuales, para convertirse en una infraestructura importante para los mercados globales en la cadena de bloques. Al ampliar la oferta de Ondo tanto a su aplicación de intercambio como a sus entornos de custodia propia, KuCoin está creando una capa de acceso unificada para activos cripto-nativos, activos del mundo real tokenizados y otros productos en cadena vinculados a las TradFi.

Esta integración supone un paso más en la estrategia de KuCoin para crear una infraestructura de confianza que conecte las finanzas tradicionales con la economía en cadena, cada vez más extendida, al tiempo que facilita el acceso a productos financieros emergentes a través de experiencias con las que los usuarios ya están familiarizados.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma mundial líder de criptomonedas fundamentada en la confianza y la seguridad, que presta servicio a más de 45 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Conocida por su confiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, la plataforma combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de negociación fluida. KuCoin ofrece acceso a más de 1500 activos digitales a través de una amplia gama de productos y mantiene su compromiso de crear una infraestructura de activos digitales transparente, conforme a la normativa y centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos sentado bases sólidas en materia de cumplimiento normativo a nivel mundial, marcadas por hitos clave como el registro en AUSTRAC en Australia, la obtención de una licencia MiCA en Europa y los avances normativos en otros mercados.

Para más información, visite www.kucoin.com.

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FUENTE KuCoin