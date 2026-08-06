KuCoin Pay amplía la utilidad de las stablecoins con una solución de tarjetas regalo para empresas

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Pay, la solución de pago con criptomonedas impulsada por KuCoin, ha anunciado hoy el lanzamiento de KuCoin Gift Card, una solución escalable de distribución de activos digitales que permite a las empresas distribuir USDT y USDC a nivel mundial a través de tarjetas regalo digitales, con soporte para la emisión masiva y la integración mediante API. Diseñada para programas de fidelización de clientes, campañas promocionales, incentivos para empleados y participación comunitaria, la solución simplifica la forma en que las empresas ofrecen valor digital a usuarios, mercados y casos de uso, al tiempo que hace que la distribución de stablecoins sea más accesible y eficiente desde el punto de vista operativo.

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Las empresas pueden utilizar KuCoin Gift Card para enviar criptomonedas directamente a clientes, socios, empleados y miembros de la comunidad sin que ello suponga una mayor complejidad operativa. Los destinatarios pueden canjear las tarjetas regalo y recibir los activos correspondientes a través de KuCoin, lo que ofrece una experiencia tan intuitiva como la de los regalos digitales tradicionales, al tiempo que reduce las barreras para la adopción de las criptomonedas.

Una vez canjeados, los destinatarios pueden seguir conservando, transfiriendo o utilizando los activos en los distintos escenarios compatibles dentro del ecosistema de KuCoin. Gracias a la conexión, el envío, la recepción y el uso continuo, KuCoin Gift Card ofrece una experiencia más completa en el ámbito de los activos digitales, en lugar de limitar su valor a una única transacción. La emisión masiva y la integración de API también permiten a las empresas incorporar las transferencias de criptomonedas en la captación de clientes, los programas de fidelización, las campañas promocionales, la participación de la comunidad y el reconocimiento a los empleados.

"La próxima fase de la adopción de las criptomonedas vendrá determinada no solo por la forma en que la gente opera con activos digitales, sino también por la facilidad con la que pueda intercambiarlos y utilizarlos en la actividad económica cotidiana", afirmó Alicia Kao, directora general de KuCoin. "KuCoin Gift Card convierte la distribución de criptomonedas en una experiencia sencilla y escalable para las empresas, al tiempo que vincula cada transferencia a una utilidad más amplia dentro del ecosistema de KuCoin. Al combinar la infraestructura para comerciantes de KuCoin Pay con el ecosistema más amplio de KuCoin, estamos creando un ciclo de valor más completo que abarca el envío, la recepción y el uso de activos digitales, lo que hace que las criptomonedas sean más prácticas para las empresas y más accesibles para los usuarios".

Este lanzamiento supone un paso adelante en la evolución de KuCoin Pay hacia una capa de infraestructura que permita que el valor digital circule con mayor facilidad entre empresas y usuarios. A medida que las stablecoins siguen ampliando su papel en el comercio mundial, KuCoin Pay se centra en crear una infraestructura de pago y distribución fiable que ayude a las empresas a sacar partido a la utilidad práctica y real de los activos digitales.

Acerca de KuCoin Pay

KuCoin Pay es una solución pionera para comerciantes que impulsa el crecimiento empresarial mediante la integración de los pagos con criptomonedas en el comercio minorista. Ofrece un sistema de pago sin contacto y sin fronteras que utiliza diversas criptomonedas y stablecoins. KuCoin Pay admite más de 50 criptomonedas, entre las que se incluyen KCS, USDT, USDC y BTC, que los usuarios pueden utilizar para pagar sin complicaciones productos y servicios de todo el mundo, tanto en compras online como en tiendas físicas. Vea más información sobre KuCoin Pay.

Más información: www.kucoin.com/pay

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FUENTE KuCoin