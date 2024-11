La cartera de propiedad intelectual más fuerte del mundo de puntos cuánticos de perovskita está a la venta

CHICAGO, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo Transactions, parte de J.S. Held, anuncia la venta de la cartera de propiedad intelectual más fuerte del mundo de puntos cuánticos de perovskita, junto con los activos de fabricación y conocimientos técnicos relacionados por parte de Avantama AG, la empresa de tecnología con sede en Suiza. Avantama es líder en materiales de alta tecnología para la electrónica, sus innovaciones son utilizadas en recubrimientos ópticos y electrónicos.

Propiedad intelectual en venta que protege materiales clave para sensores de perovskita PV y SWIR y pantallas LCD, QD-OLED, QD-microLED y QD-EL. (PRNewsfoto/Ocean Tomo, LLC, a part of J.S. Held)

Avantama ha desarrollado una cartera a nivel mundial de patentes de más de 220 activos que cubren innovaciones, incluyendo procesos, composiciones, formulaciones, películas y dispositivos para la comercialización de nanopartículas semiconductoras, además de tintas y películas de puntos cuánticos, esenciales para células solares de perovskita, sensores SWIR y pantallas LCD, QD-OLED, QD-microLED y QD-EL.

La empresa ha demostrado el potencial de comercializar estas tecnologías, y tiene capacidades de producción a escala de varias toneladas probadas y establecidas en Suiza. Los materiales de Avantama han permitido una eficiencia energética récord mundial del 25 % en células fotovoltaicas de perovskita y en los principales expositores de pantalla QD-EL. La empresa ha sido proveedora de materiales auditados para la electrónica desde 2016.

Las tecnologías de Avantama son esenciales para lograr la comercialización de células solares de perovskita que aprovechan las tintas de nanopartículas semiconductoras ETL y HTL, así como pantallas de última generación que aprovechan las tintas y películas de puntos cuánticos de perovskita. Las formulaciones de nanopartículas de la empresa se utilizan habitualmente para desarrollar células solares de perovskita procesadas en solución, células solares orgánicas, detectores SWIR y pantallas QD-EL. Sus puntos cuánticos sin cadmio están redefiniendo rápidamente el mercado de las pantallas, con un rendimiento óptico líder en la industria y una cobertura Rec.2020 inigualable.

Las formulaciones de nanopartículas de Avantama son altamente personalizables y su material ofrece una flexibilidad sin igual, con tamaños de nanopartículas finamente ajustados, funcionalizaciones de partículas, y formulaciones de recubrimiento para diversos procesos de recubrimiento e impresión. Más de una década de especialización en ingeniería de nanopartículas y formulaciones confirman la capacidad del equipo para generar repetidamente nanopartículas y formulaciones personalizadas a escala de varias toneladas. Este valioso conocimiento tecnológico también se incluye en la oferta.

Ocean Tomo, parte de J.S. Held, representa a Avantama en esta transacción de activos. Las consultas relacionadas con la transacción o para recibir materiales de muestra deben dirigirse a Christopher Bruce a su correo electrónico [email protected].

Acerca de Ocean Tomo Transactions, una parte de J.S. Held

Ocean Tomo Transactions, parte de J.S. Held, trabaja en estrecha colaboración con dueños de propiedad intelectual y corporaciones que buscan monetizar negocios de alto valor impulsados por propiedad intelectual, carteras de propiedad intelectual o soluciones tecnológicas patentadas. El equipo ha cerrado transacciones por más de mil millones de dólares en valor obtenido de propiedad intelectual, y además ha asesorado partipicaciones de propiedad intelectual por más de 10 mil millones de dólares.

Como parte de J.S. Held, Ocean Tomo Transactions trabaja junto a más de 1.500 profesionales en todo el mundo y asiste a clientes como corporaciones, aseguradoras, bufetes de abogados, gobiernos e inversores institucionales.

J.S. Held es una consultora global que combina conocimientos técnicos, científicos, financieros y estratégicos para asesorar a clientes que buscan obtener valor y mitigar riesgos. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que se enfrentan a eventos de alto riesgo que exigen atención urgente, integridad incondicional, análisis claros y comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Los profesionales de J.S. Held prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 81 % de los bufetes de abogados de la Global 200, el 70 % de las 20 principales empresas de seguros según Forbes (el 85 % de las 50 principales aseguradoras de propiedad y accidentes de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros de E.E.U.U.), y el 65 % de las 100 principales empresas de Fortune.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son bufetes de abogados y no brindan asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, razón social Phoenix IB, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC u Ocean Tomo Investment Group, LLC, una parte de J.S. Held, miembro de FINRA/ SIPC. Todos los derechos reservados.

