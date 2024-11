's Werelds sterkste perovskiet kwantumstip intellectuele eigendomsportefeuille te koop

CHICAGO, 14 november 2024 /PRNewswire/ -- Ocean Tomo Transactions, een onderdeel van J.S. Held, kondigt de verkoop aan van 's werelds sterkste intellectuele eigendomsportefeuille van perovskiet kwantumstippen en gerelateerde knowhow en productieactiva door het in Zwitserland gevestigde technologiebedrijf Avantama AG. Avantama is een leider in hightech-materialen voor elektronica met innovaties die worden gebruikt in optische en elektronische coatings.

IP for sale protecting key materials for perovskite PV & SWIR sensors and LCD, QD-OLED, QD-microLED & QD-EL displays.

Avantama heeft een wereldwijde octrooienportefeuille van meer dan 220 activa ontwikkeld met innovaties zoals processen, samenstellingen, formuleringen, films en apparaten voor de marktlancering van halfgeleider-nanodeeltjes en kwantumstip- inkten en films. Deze zijn essentieel voor perovskiet zonnecellen, SWIR-sensoren, en LCD, QD-OLED, QD-microLED- en QD-EL-displays.

Het bedrijf heeft het marktpotentieel van deze technologieën aangetoond met bewezen en gevestigde productiecapaciteiten op multi-ton schaal in Zwitserland. Avantama heeft een wereldrecord in energierendement behaald van 25% in perovskiet PV-cellen en toonaangevende QD-EL-display demonstratiemodellen. Het bedrijf is sinds 2016 een geauditeerde leverancier van elektronicamaterialen.

Avantama's technologieën zijn van groot nut voor het in de handel brengen van perovskiet zonnecellen die gebruik maken van ETL- en HTL-inkten met halfgeleider nanodeeltjes, samen met de volgende generatie beeldschermen die gebruik maken van perovskiet kwantumstip-inkten en films. De nanodeeltjesformuleringen van het bedrijf worden routinematig gebruikt bij de ontwikkeling van perovskiet zonnecellen met oplossingsprocessen, organische zonnecellen, SWIR-detectoren en QD-EL-displays. De cadmiumvrije kwantumstippen herdefiniëren snel de displaymarkt met toonaangevende optische prestaties en ongeëvenaarde Rec.2020-dekking.

Avantama's nanodeeltjesformules zijn in hoge mate aanpasbaar en bieden ongeëvenaarde materiaalflexibiliteit, fijn afgestemde nanodeeltjesgroottes, deeltjesfunctionaliteiten en coatingformules voor verschillende coating- en afdrukprocessen. Meer dan tien jaar specialisatie in nanodeeltjes en formuleringstechnieken bevestigen het vermogen van het team om herhaalbaar aangepaste nanodeeltjes en formuleringen op multi-ton schaal te genereren. Deze waardevolle technologische knowhow wordt ook bij het aanbod geleverd.

Ocean Tomo, een onderdeel van J.S. Held, vertegenwoordigt Avantama in deze transactie. Vragen in verband met de transactie of om monsters te ontvangen kunnen worden gericht aan Christopher Bruce op [email protected].

