全球最強的鈣鈦礦量子點專利組合現正出售

芝加哥2024年11月14日 /美通社/ -- J.S. Held旗下Ocean Tomo Transactions宣佈由瑞士科技公司Avantama AG出售全球最強的鈣鈦礦量子點專利組合及相關技術和製造資產。Avantama是電子高科技材料的領先者，其創新技術廣泛應用於光學和電子塗層領域。

Avantama已開發出一個全球專利組合，擁有超過220項資產，涵蓋包括製程、組成、配方、薄膜和裝置等創新技術，這些技術對於半導體納米顆粒和量子點墨水與薄膜的商業化至關重要，並應用於鈣鈦礦太陽能電池、短波紅外（SWIR）感測器、液晶顯示（LCD）、量子點有機發光二極體（QD-OLED）、量子點微型LED（QD-microLED）及量子點發光二極體（QD-EL）顯示技術。

該公司在瑞士已成功展示了這些技術的商業化潛力，並建立了經過驗證的多噸規模生產能力。Avantama的材料使鈣鈦礦光伏電池達到世界紀錄的25%功率效率，並在領先的量子點發光（QD-EL）顯示器中取得突破性進展。該公司自2016年以來一直是電子產品的經審核材料供應商。

Avantama的技術對於實現鈣鈦礦太陽能電池的商業化至關重要，這些電池利用半導體納米粒子ETL和HTL油墨；同時，這些技術也對下一代顯示器的商業化至關重要，這些顯示器利用鈣鈦礦量子點油墨和薄膜。該公司的納米粒子配方常被應用於解決方案處理的鈣鈦礦太陽能電池、有機太陽能電池、短波紅外（SWIR）探測器及量子點電致發光（QD-EL）顯示器的開發。Avantama的無鎘量子點正迅速重新定義顯示市場，具備業界領先的光學表現和無與倫比的Rec.2020色域覆蓋。

Avantama的納米粒子配方高度可定制，提供無與倫比的材料靈活性，精確調整的納米粒子尺寸、粒子功能化及塗層配方，適用於各種塗層和印刷工藝。超過十年的納米粒子和配方工程專業經驗證明了團隊能夠在多噸規模下反覆生產定制的納米粒子和配方。這些寶貴的技術知識亦包含在此次出售中。

J.S. Held旗下Ocean Tomo 在此資產交易中代表Avantama。有關交易或索取樣本資料的查詢，請聯絡Christopher Bruce，電郵地址為[email protected]。

J.S. Held旗下Ocean Tomo Transactions 簡介

J.S. Held旗下Ocean Tomo Transactions 致力與知識產權所有人以及尋求將高價值知識產權驅動業務、知識產權組合或專有技術解決方案商業化的公司精誠合作。該團隊已完成超過10億美元的知識產權價值實現交易，並在知識產權相關的事務中提供超過100億美元的顧問服務。

作為J.S. Held旗下公司，Ocean Tomo Transactions與全球超過1500名專業人士合作，為企業、保險公司、律師事務所、政府機構和機構投資者提供協助。

J.S. Held是一家全球性諮詢公司，透過融入技術、科學、金融與策略專長，為客戶追求實現價值與規避風險的客戶提供諮詢服務。我們的專家為面對高風險事件機構，擔當可靠顧問。這些高風險事件需要緊急關注、堅定誠信、清晰分析，以及對有形與無形資產的理解。公司提供涵蓋服務、產品與資料的全方位服務，協助客戶遊刃應對複雜、充滿挑戰和危機的境況。

J.S. Held專家的服務遍及六大洲的機構。當中包括81%的全球200強律師事務所、70%的福布斯20強保險公司（85%的NAIC 50強財產及意外保險公司）以及65%的財富100強公司。

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