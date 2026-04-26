La categoría de hardware y herramientas en la 139ª Feria de Cantón impulsa un cambio hacia soluciones más inteligentes, seguras y eficientes

GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que crece la demanda mundial de soluciones eficientes y adaptables, los expositores de la categoría de hardware en la 139 .ª edición de la Feria de Cantón presentan nuevas tecnologías que reimaginan cómo funcionan las herramientas y la maquinaria tradicionales en entornos del mundo real.

Una de las tendencias más notables es el rápido aumento de los equipos inteligentes de mantenimiento al aire libre. En respuesta al aumento de los costos laborales y los riesgos de seguridad, los nuevos robots cortacésped controlados a distancia están transformando la gestión del paisaje. Sus diseños de orugas pueden navegar por pendientes de hasta 30 grados, lo que permite a los operadores permanecer a una distancia segura de terrenos peligrosos, como terraplenes y terrenos irregulares. Con una eficiencia de trabajo diario superior al trabajo manual en más de un 500 %, estas máquinas ofrecen una solución más segura y significativamente más rápida para aplicaciones agrícolas y municipales.

En el segmento de las herramientas eléctricas, la versatilidad y la integración del sistema se están convirtiendo en características definitorias. Una aspiradora húmeda y seca sin escobillas de 20 V Max recientemente introducida refleja esta dirección, ofreciendo un fuerte rendimiento de succión y una capacidad de 8 litros adecuada para astillas de madera, polvo y limpieza de líquidos en obras de construcción. Su resistencia al agua IPX4 y su control remoto inalámbrico mejoran la usabilidad en entornos complejos, mientras que la compatibilidad con sistemas de almacenamiento de herramientas apilables modulares permite un transporte y una organización optimizados para los profesionales de la carpintería, la renovación y la instalación de pisos.

Los propios procesos de fabricación también están en el punto de mira. Los sistemas de producción declavos helicoidales totalmente automatizados en exhibición utilizan mecanismos de inspección visual y transporte de rodillos habilitados por IA para reducir el atasco y mejorar la consistencia. Con una producción diaria que alcanza las 100 toneladas y una productividad laboral que aumenta en un 50 %, estos sistemas demuestran cómo la fabricación inteligente puede mejorar la estabilidad, el control de calidad y la eficiencia de los recursos en toda la cadena de suministro.

Las innovaciones prácticas de hardware están mejorando aún más la logística y la seguridad. Un nuevo dispositivo de sujeción de trinquete plegable cuenta con un mango que se pliega de 0 a 180 grados, lo que reduce significativamente el espacio de almacenamiento al tiempo que mantiene un rendimiento de bloqueo de alta resistencia. Las prensas de perforación magnéticas ligeras también admiten la perforación flexible y precisa en una amplia gama de entornos industriales.

En conjunto, las innovaciones presentadas en la categoría Hardware reflejan un esfuerzo continuo para abordar los desafíos del mundo reala través de la ingeniería práctica y la integración digital. Al centrarse en la seguridad, la eficiencia y los flujos de trabajo más inteligentes, los expositores de la 139ª Feria de Cantón están contribuyendo a la evolución continua de las soluciones globales de hardware y herramientas para las necesidades industriales modernas.

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FUENTE Canton Fair