GUANGZHOU, China, 26 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 139 .ª Feria de Importación y Exportación de China (Canton Fair) ha presentado nueve nuevas zonas de productos, y la Fase 2 ha agregado cuatro centradas en la calidad de vida, destacando los materiales sostenibles, la artesanía refinada y el diseño de la vida moderna impulsado por la cultura.

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Los expositores en la zona de casas prefabricadas e instalaciones de patio enfatizan los materiales ambientalmente responsables, la estabilidad estructural y la adaptabilidad modular, con productos que evolucionan desde paneles individuales hasta soluciones modulares integrales. Los paneles metálicos de altaresistencia, los materiales de aislamiento y los componentes estructurales prefabricados se presentan para escenarios residenciales, comerciales, turísticos y deuso público. La mejora del rendimiento en áreas como el aislamiento térmico, la resistencia al fuego y la protección contra el viento posiciona la vivienda integrada como una opción competitiva en los mercados globales, lo que subraya la transición del sector del suministro de materiales a ecosistemas holísticos deconstrucción ecológica.

La sostenibilidad es el corazón de las zonas de vajilla y utensilios de cocina de bambú y artículos para el hogar de bambú, donde los materiales tradicionales se están adaptando para un mundo con bajas emisiones de carbono. La vajilla de bambú totalmente degradable se está convirtiendo en una excelente alternativa a los plásticos de un solo uso, alineándose perfectamente con las iniciativas mundiales de reducción de plásticos. Al combinar la artesanía tradicional con la tecnología moderna, estos productos ofrecen una estética natural junto con propiedades antibacterianas y resistentes al calor superiores. Además, la implementación de líneas de producción automatizadas ha hecho realidad la rápida conversión de residuos de bambú en productos terminados, acelerando significativamente las prácticas de economía circular en todo el sector.

La zona de joyería de moda es donde la tecnología se encuentra con la tradición, definida por una mezcla de fabricación de alta tecnología y arte patrimonial. Los principales expositores demuestran capacidades de proceso completo en diamantes cultivados en laboratorio y moissanita. Estas piedras de lujo accesibles y de alta claridad se han ganado el favor de los consumidores más jóvenes y ecológicos. Más allá de la tecnología, la zona también destaca un renovado aprecio por la artesanía tradicional. La incrustación de filigrana, el esmalte cloisonné y otras técnicas consagradas se están reinterpretando para el estilo contemporáneo, lo que indica un cambio hacia la joyería que conlleva identidad cultural y precisión artesanal.

Una visión unificada conecta estas nuevas zonas de productos: la fusión de materiales sostenibles, la innovación tecnológica y la narración cultural. La 139ª Feria de Cantón ha visto a los fabricantes chinos avanzar hacia soluciones de alto valor y calidad orientadas a la vida, lo que subraya que las exportaciones modernas deben resonar tanto emocional como funcionalmente.

Para la preinscripción, haga clic aquí: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965697/1.jpg

FUENTE Canton Fair