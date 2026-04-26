La catégorie "Quincaillerie et outils" de la 139e édition de la foire de Canton favorise une évolution vers des solutions plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces

GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la demande mondiale de solutions efficaces et adaptables augmente, les exposants de la catégorie Hardware de la 139e Foire de Canton présentent de nouvelles technologies qui réimaginent la façon dont les outils et les machines traditionnels fonctionnent dans des environnements réels.

L'une des tendances les plus notables est l'essor rapide des équipements intelligents d'entretien extérieur. Face à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des risques de sécurité, de nouveaux robots de tonte télécommandés transforment la gestion des espaces verts. Leurs modèles sur chenilles peuvent naviguer sur des pentes allant jusqu'à 30 degrés, ce qui permet aux opérateurs de rester à une distance sûre des terrains dangereux tels que les talus et les sols irréguliers. Avec une efficacité quotidienne supérieure à celle du travail manuel de plus de 500 %, ces machines offrent une solution plus sûre et nettement plus rapide pour les applications agricoles et municipales.

Dans le segment des outils électriques, la polyvalence et l'intégration des systèmes deviennent des caractéristiques déterminantes. L'aspirateur eau et poussières 20V Max sans balais nouvellement lancé reflète cette orientation, offrant une forte performance d'aspiration et une capacité de 8 litres adaptée au nettoyage des copeaux de bois, de la poussière et des liquides sur les chantiers de construction. Sa résistance à l'eau IPX4 et sa télécommande sans fil améliorent son utilisation dans les environnements complexes, tandis que sa compatibilité avec les systèmes modulaires de rangement d'outils empilables permet de rationaliser le transport et l'organisation pour les professionnels du travail du bois, de la rénovation et de l'installation de revêtements de sol.

Les processus de fabrication eux-mêmes sont également sous les feux de la rampe. Les systèmes de production de clous en bobine entièrement automatisés exposés utilisent des mécanismes d'inspection visuelle et d'acheminement des rouleaux basés sur l'IA pour réduire les bourrages et améliorer l'homogénéité. Avec une production journalière atteignant 100 tonnes et une productivité du travail augmentant de 50 %, ces systèmes démontrent comment la fabrication intelligente peut améliorer la stabilité, le contrôle de la qualité et l'efficacité des ressources tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Des innovations matérielles pratiques améliorent encore la logistique et la sécurité. Un nouveau dispositif de fixation à cliquet pliable est doté d'une poignée qui se replie de 0 à 180 degrés, ce qui permet de réduire considérablement l'espace de stockage tout en maintenant des performances de verrouillage élevées. Les perceuses à colonne magnétiques légères permettent également de réaliser des perçages flexibles et précis dans toute une série d'environnements industriels.

Dans l'ensemble, les innovations présentées dans la catégorie "Matériel" reflètent un effort continu pour relever les défis du monde réel grâce à l'ingénierie pratique et à l'intégration numérique. En se concentrant sur la sécurité, l'efficacité et les flux de travail plus intelligents, les exposants de la 139e foire de Canton contribuent à l'évolution constante des solutions globales en matière de matériel et d'outils pour répondre aux besoins de l'industrie moderne.

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