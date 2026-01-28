La Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral concluye su tercera edición con 90 acuerdos que benefician a más de 6 millones de personas

RIAD, Arabia Saudita, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral (GLMC, por sus siglas en inglés) 2026 concluyó hoy en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdul Aziz en Riad, bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud. El evento contó con una participación internacional de alto nivel, con más de 10.000 asistentes, incluidos 40 ministros de trabajo y más de 200 oradores y expertos internacionales que representan a más de 100 países.

Ministerial Roundtable, GLMC

La tercera edición de GLMC, celebrada bajo el tema "Future in Progress" y organizada por el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social (HRSD), fue testigo de la firma de 90 acuerdos estratégicos y memorandos de entendimiento (MOU) entre entidades gubernamentales y el sector privado. Estas iniciativas tienen como objetivo apoyar el mercado laboral y se espera que beneficien a más de 6 millones de personas dentro y fuera del Reino.

Los acuerdos y memorandos de entendimiento se centraron en cuatro áreas clave: desarrollar habilidades y capacidades de liderazgo, avanzar en la transformación digital y la adopción de IA, ampliar las oportunidades de empleo flexible y independiente, y fortalecer las asociaciones específicas del sector que alinean la capacitación con las necesidades del mercado laboral y apoyan el crecimiento económico sostenible.

Su Excelencia el Dr. Abdullah bin Nasser Abuthnein, viceministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social del Trabajo, pronunció la observación de cierre del GLMC 2026, que marcó el final de dos días de discusiones centradas en soluciones prácticas a los desafíos actuales y futuros del mercado laboral. Hizo hincapié en que GLMC está diseñado para ser una plataforma continua de colaboración durante todo el año, con asociaciones e intercambio de conocimientos que se extienden más allá de los días de la conferencia. Las discusiones forman parte de un ciclo continuo de participación sostenido a través de la cooperación continua.

Como parte de su agenda de investigación y análisis, GLMC publicó dos informes en colaboración con el Banco Mundial: "What Works for Work: A Guidebook to Proven and Promising Employment Solutions", desarrollado con el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social para apoyar a los responsables políticos en el diseño de programas eficaces del mercado laboral en medio de un rápido cambio económico y tecnológico, y "A Decade of Progress", que proporciona una revisión exhaustiva de la transformación del mercado laboral de Arabia Saudita en los últimos diez años, documentando los logros clave bajo la Visión 2030 y la Estrategia del Mercado Laboral, así como las reformas estructurales que han mejorado la eficiencia y la inclusión.

La conferencia comenzó con una mesa redonda ministerial de alto nivel, presidida por Su excelencia, Ing. Ahmed bin Sulaiman Al-Rajhi, Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, y asistieron 40 ministros de trabajo y el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los ministros acordaron seis medidas decisivas para dar forma al futuro del trabajo.

GLMC también celebró la graduación de la primera cohorte de la Academia del Mercado Laboral, compuesta por 36 graduados de 34 países, y lanzó la segunda cohorte con participantes de 31 países, incluidos 19 países que participaron por primera vez y 12 que regresaron de la edición de 2025.

El éxito de la tercera edición de GLMC destaca el creciente papel de Arabia Saudita en la configuración del futuro del trabajo a nivel mundial a través de la innovación, las asociaciones y el empoderamiento de la fuerza laboral. La conferencia también marca el comienzo de una nueva fase centrada en el desarrollo de políticas y la preparación para futuras transformaciones del mercado laboral.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2871578/GLMC_Roundtable.jpg

FUENTE Global Labor Market Conference