Riad acogerá la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral en enero

RIAD, Arabia Saudita, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social ha anunciado que será el anfitrión de la tercera edición de la Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC, por sus siglas en inglés) en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz (KAICC, por sus siglas en inglés) en Riad, del 26 al 27 de enero de 2026.

Centrado en el tema "El futuro está en progreso", el GLMC 2026 reunirá a formuladores de políticas, líderes empresariales, expertos en el mercado laboral y representantes de organizaciones internacionales para dar forma al futuro del trabajo. La conferencia proporcionará una plataforma para la colaboración y el diálogo destinada a desarrollar soluciones con visión de futuro para los desafíos laborales y laborales más apremiantes del mundo.

Su excelencia, Ing. Ahmad bin Sulaiman AlRajhi, Ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, dijo: "Estamos agradecidos por el honorable patrocinio del Rey de GLMC, que se ha convertido en una piedra angular del panorama laboral mundial y una plataforma crucial para un diálogo significativo sobre el futuro del trabajo. Esta conferencia refleja el compromiso continuo del Reino de avanzar en la colaboración internacional y desarrollar soluciones innovadoras que fortalezcan los mercados laborales y permitan a los trabajadores de todo el mundo. Esperamos volver a dar la bienvenida a los socios y partes interesadas de todo el mundo a lo que sabemos que será una reunión productiva, perspicaz e impactante ".

La tercera edición reunirá a más de 45 ministros internacionales, incluso para una Mesa Redonda Ministerial dedicada, para avanzar en soluciones de políticas para problemas laborales a nivel mundial. El programa completo presenta seis pilares temáticos que cubren el impacto de los cambios comerciales y la IA en la fuerza laboral, las nuevas habilidades, los trabajadores que operan en la economía sumergida, la resiliencia de la fuerza laboral y la alineación de los mercados laborales con el progreso humano. Además, la conferencia presentará varios formatos innovadores este año, incluidos los "hackatones" de políticas para desarrollar soluciones políticas innovadoras; puntos destacados donde los oradores presentan su mayor desafío de la fuerza laboral y el experimento de políticas más audaz; y oportunidades para que los académicos seleccionen temas apremiantes para el debate y el desafío.

En total, se espera que haya más de 200 oradores y más de 7,000 asistentes que participen en más de 50 compromisos en todo el programa.

Lanzado en 2023, GLMC se ha convertido en un grupo de expertos global durante todo el año dedicado a promover la investigación, la innovación y las asociaciones para el avance de los mercados laborales globales. A través de iniciativas en curso como la Academia Global del Mercado Laboral, una asociación entre GLMC, el Banco Mundial y Takamol Holding, GLMC se ha establecido como un catalizador para la acción, creando soluciones del mundo real que empoderan a los gobiernos, las empresas y los trabajadores para dar forma a sistemas laborales más sostenibles.

