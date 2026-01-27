La Mesa Redonda Ministerial GLMC 2026 concluye con seis acciones prioritarias para fortalecer los mercados laborales globales

RIAD, Arabia Saudita, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La mesa redonda ministerial de la tercera edición de la Conferencia Mundial del Mercado Laboral (GLMC, por sus siglas en inglés) concluyó hoy en Riad, presidida por su excelencia el ingeniero Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social, con la participación de 40 ministros de trabajo que representan a los países del G20, así como a Europa, Asia, Medio Oriente, África y las Américas. A la mesa redonda también asistió el excelentísimo señor Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mesa Redonda Ministerial, GLMC

En su discurso de apertura, Su Excelencia enfatizó la importancia del diálogo constructivo, y señaló que la Mesa Redonda Ministerial es fundamental para fortalecer la cooperación internacional. Destacó que la mesa redonda tiene como objetivo facilitar un intercambio significativo entre ministros y altos funcionarios, aprovechar las experiencias prácticas del mercado laboral e identificar áreas de colaboración futura que puedan generar resultados tangibles.

Los debates se centraron en facilitar el intercambio práctico de conocimientos entre los países participantes, incluida la armonización de las políticas de empleo con la preparación de la fuerza laboral para el futuro, la identificación de los factores más eficaces para el éxito de los programas de empleo y el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la coherencia y la integración de las políticas del mercado laboral.

La mesa redonda concluyó con el acuerdo de los ministros participantes sobre seis acciones prioritarias: fortalecer el reconocimiento y la transferibilidad de las competencias mediante la movilidad entre sectores y fronteras. Orientar el uso responsable de la inteligencia artificial en los sistemas del mercado laboral mediante una gobernanza y una supervisión transparentes. Adaptar los sistemas de protección social para apoyar la movilidad y las transiciones profesionales al garantizar que las protecciones acompañen a los trabajadores. Fortalecer el uso de datos y análisis para conectar activamente a las personas con oportunidades y apoyar la búsqueda de empleo y el desarrollo de habilidades. Avanzar en la planificación de la fuerza laboral para anticiparse a las perturbaciones mediante la preparación de sistemas de empleo que respondan a las crisis económicas y los cambios estructurales. Mejorar las vías de acceso al primer empleo y la reincorporación al mercado laboral mediante la creación de rutas que conecten a las personas con oportunidades significativas de crecimiento y desarrollo.

La Mesa Redonda Ministerial, que se celebra por tercera vez en Riad, se ha convertido en un pilar fundamental del GLMC y en una plataforma global líder para el diálogo basado en datos empíricos y la cooperación internacional sobre el futuro de los mercados laborales. GLMC 2026 cuenta con el apoyo de alianzas estratégicas con organizaciones internacionales líderes, entre las que se incluyen la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), King's Trust International, Turismo de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Mohammed bin Salman (Misk).

La Conferencia Mundial sobre el Mercado Laboral se celebrará los días 26 y 27 de enero de 2026 en King Abdulaziz International Conference Center (KAICC) de Riad, bajo el lema "Future in Progress" (Futuro en progreso), y reunirá a ministros de Trabajo, directores y representantes de organizaciones internacionales, líderes del sector privado, instituciones académicas, responsables políticos, líderes intelectuales y expertos de todo el mundo. El programa cuenta con más de 200 ponentes en más de 50 sesiones, con una asistencia que supera los 10.000 participantes tanto del Reino como internacionales.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2869349/Ministerial_Roundtable_GLMC.jpg

