La cuota de mercado del aceite de palma sostenible certificado apunta a un potencial del 40 %

El último informe de impacto de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) destaca que se han protegido más de 550 000 hectáreas, se han evitado casi 3 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero y se han generado 7,9 millones de dólares estadounidenses para los pequeños agricultores.

KUALA LUMPUR, Malasia, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En 2025 se vendieron 16,2 millones de toneladas métricas de aceite de palma sostenible certificado por la RSPO (CSPO), lo que representa el 20 % del suministro mundial de aceite de palma. Según los datos publicados en el Informe de Impacto de la RSPO de 2026, se observa que, a medida que crece la oferta de CSPO, el potencial es aún mayor. Los productores miembros de la RSPO cuentan ahora con una capacidad total de 31,4 millones de toneladas métricas de CSPO.

Las perspectivas de transformación del mercado mundial son muy prometedoras, especialmente en América Latina, donde los miembros de la RSPO representan casi el 75 % de la producción regional, y el 29,3 % ya cuenta con la certificación de la RSPO en 2024. África ha experimentado un aumento transformador del 46,23 % en la oferta. La trayectoria de crecimiento indica que el suministro de CSPO podría alcanzar casi el 40 % del suministro mundial de aceite de palma, a medida que los miembros sigan certificando sus plantaciones según la norma de la RSPO.

«Dado que nuestros miembros productores tienen capacidad para abastecer casi el 40 % de la demanda mundial, hace tiempo que hemos dejado atrás la cuestión de si el aceite de palma sostenible es posible y estamos expandiéndonos activamente en los mercados mundiales». «El informe demuestra que el aceite de palma sostenible tiene un impacto cuantificable y valioso», afirmó Joseph D'Cruz, director ejecutivo de la RSPO.

El número de miembros de la RSPO sigue creciendo, con 6.280 miembros en todo el mundo repartidos por 103 países y territorios. El mayor crecimiento en el número de miembros se observa en China, Indonesia y Japón, lo que refleja una mayor concienciación del mercado en Asia y en los países grandes consumidores de aceite de palma.

Ampliar los avances en materia de conservación y clima

Más allá de la expansión del mercado, el informe destaca los importantes avances logrados en materia de protección del medio ambiente.

Los miembros de la RSPO conservan y protegen 551 637 ha de terrenos de importancia crítica. Mientras que los datos anteriores de Impact solo incluían las zonas de alto valor de conservación (AVC), este total incluye ahora las zonas con altas reservas de carbono (HCS) y las turberas. Las historias sobre el terreno nos permiten comprender cómo se lleva a la práctica la protección de la biodiversidad, a través de las especies que se encuentran en los límites de las plantaciones, los cursos de agua recuperados y los corredores ecológicos. En Kalimantan Occidental (Indonesia), Bumitama Agri Ltd puso en marcha un proyecto de biodiversidad y comunidad, cuyo objetivo era conseguir un decreto legal para proteger oficialmente más de 8.300 ha de zona de conservación.

Los miembros de la RSPO siguen demostrando que los compromisos climáticos pueden cuantificarse, verificarse y cumplirse de múltiples formas, entre ellas la rehabilitación de turberas y la reducción de las emisiones de metano mediante la captura de los efluentes de las plantas de procesamiento de aceite de palma. En total, desde 2015 se han evitado 2,98 millones de tCO ² e al año en emisiones de gases de efecto invernadero, lo que equivale a retirar de la circulación 694 512 coches.

Empoderamiento de los trabajadores y los pequeños agricultores

La certificación RSPO sigue reforzando las normas sociales a lo largo de toda la cadena de suministro. Un total de 661 219 trabajadores están empleados directamente en explotaciones con certificación RSPO, en el marco de sistemas diseñados para salvaguardar sus derechos y libertades.

Los pequeños agricultores independientes generaron 7,9 millones de dólares estadounidenses mediante ventas a crédito en 2025. La eficacia a largo plazo depende de que aumente y se amplíe la demanda mundial de créditos para mantener su valor y garantizar que los pequeños agricultores reciban una recompensa significativa por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad. Se sigue prestando apoyo a los pequeños agricultores a través de la Academia de Formación para Pequeños Agricultores y del Fondo de Apoyo a los Pequeños Agricultores de la RSPO, del que se han beneficiado 44 796 pequeños agricultores desde 2013.

Informes mejorados

Como complemento al nuevo informe, se ha mejorado la página web de RSPO Impact. Mientras que el informe impreso ofrece una visión general concisa y de alto nivel de los avances anuales de la RSPO, la página web interactiva constituye un recurso exhaustivo que proporciona conjuntos de datos ampliados, tendencias plurianuales, indicadores adicionales e información complementaria para las partes interesadas que deseen obtener una visión más detallada.

La RSPO invita a sus miembros, socios, medios de comunicación y al público en general a conocer más a fondo los avances colectivos hacia un sector del aceite de palma más sostenible.

Descarga el Informe de impacto de la RSPO de de 2026

Explora la página web de RSPO Impact

Acerca de la RSPO:

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) es una alianza mundial cuyo objetivo es lograr que el aceite de palma sea sostenible. Fundada en 2004, la RSPO es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a múltiples partes interesadas y que reúne a miembros de toda la cadena de valor del aceite de palma, entre los que se incluyen productores de palma aceitera, procesadores y comerciantes de aceite de palma, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio ambiente o a la conservación de la naturaleza, y ONG sociales o de desarrollo.

Como asociación dedicada al progreso y al impacto positivo, la RSPO impulsa un cambio a escala mundial para que la producción y el consumo de aceite de palma sean sostenibles. Para impulsar el cambio, damos a conocer los beneficios medioambientales y sociales. Para avanzar, fomentamos la colaboración. Para ofrecer garantías, establecemos las normas de certificación.

La RSPO está registrada como asociación internacional en Zúrich (Suiza), con sedes principales en Malasia e Indonesia, y oficinas en China, Colombia, los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos.

FUENTE Roundtable On Sustainable Palm Oil