Thị Phần Dầu Cọ Bền Vững Có Chứng Nhận Cho Thấy Tiềm Năng Tăng Trưởng 40%

Báo Cáo Tác Động mới nhất của Hiệp Hội Bàn Tròn về Dầu Cọ Bền Vững (RSPO) nêu bật những con số ấn tượng: hơn 550.000 ha diện tích đất được bảo vệ, cắt giảm gần 3 triệu tấn khí thải nhà kính và mang lại 7,9 triệu USD doanh thu cho các hộ nông dân quy mô nhỏ

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 4 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong năm 2025, 16,2 triệu tấn Dầu Cọ Bền Vững Có Chứng Nhận (CSPO) RSPO đã được bán ra, chiếm 20% nguồn cung dầu cọ toàn cầu. Theo Báo Cáo Tác Động năm 2026 của RSPO, dữ liệu cho thấy khi nguồn cung CSPO tăng lên, tiềm năng phát triển thậm chí sẽ còn lớn hơn nữa. Các đơn vị trồng trọt Thành Viên của RSPO hiện sở hữu khả năng sản xuất 31,4 triệu tấn dầu cọ CSPO.

Triển vọng chuyển đổi cục diện thị trường toàn cầu rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở khu vực Mỹ Latinh, nơi các Thành Viên RSPO đóng góp gần 75% tổng sản lượng khu vực, trong đó 29,3% đã được cấp Chứng Nhận RSPO vào năm 2024. Sản lượng cung ứng của Châu Phi đã tăng vọt 46,23%. Đà tăng trưởng này cho thấy nguồn cung CSPO có thể đạt gần 40% tổng nguồn cung toàn cầu khi các đơn vị thành viên tiếp tục chuẩn hóa các đồn điền của họ theo Tiêu Chuẩn RSPO.

"Các đơn vị trồng trọt thành viên của chúng tôi có khả năng cung cấp gần 40% nhu cầu toàn cầu. Nhờ đó, chúng tôi từ lâu đã không còn hoài nghi về việc liệu có sản xuất được dầu cọ bền vững hay không và hiện đang tích cực mở rộng quy mô trên các thị trường toàn cầu. Báo cáo cho thấy dầu cọ bền vững tạo ra những tác động có thể đo lường được và vô cùng giá trị", ông Joseph D'Cruz, Giám Đốc Điều Hành của RSPO, cho biết.

Số lượng thành viên của RSPO không ngừng tăng lên và hiện đã chạm mốc 6.280 thành viên trên toàn cầu, trải rộng khắp 103 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự tăng trưởng thành viên diễn ra mạnh mẽ nhất tại Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản, phản ánh nhận thức thị trường ngày càng mở rộng tại khu vực châu Á và các quốc gia tiêu thụ lượng dầu cọ lớn.

Bước Tiến trong Các Hoạt Động Bảo Tồn và Ứng Phó với Biến Đổi Khí Hậu

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, báo cáo còn nêu bật sự tiến bộ đáng kể trong công tác bảo vệ môi trường.

Các Thành Viên của RSPO hiện bảo tồn và bảo vệ 551.637 ha diện tích đất trọng yếu. Trong khi dữ liệu Tác Động trước đây chỉ ghi nhận các khu vực có Giá Trị Bảo Tồn Cao (HCV), giờ đây, tổng diện tích này đã bao gồm cả các khu vực có Trữ Lượng Carbon Cao (HCS) và các vùng đất than bùn. Những câu chuyện thực tế từ các đồn điền minh họa sinh động công tác bảo vệ đa dạng sinh học trong thực tiễn, từ các loài xuất hiện ngay bìa rừng đồn điền, các tuyến đường thủy được phục hồi và các hành lang động vật hoang dã. Tại Tây Kalimantan (Indonesia), công ty Bumitama Agri Ltd đã triển khai Dự Án Đa Dạng Sinh Học và Cộng Đồng, với nỗ lực đạt được một sắc lệnh pháp lý để chính thức bảo vệ hơn 8.300 ha diện tích đất bảo tồn.

Các Thành Viên của RSPO tiếp tục chứng minh rằng các cam kết về khí hậu có thể được định lượng, kiểm chứng và thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm phục hồi các vùng đất than bùn và giảm phát thải khí metan thông qua việc thu gom Nước Thải từ các Nhà Máy Chế Biến Dầu Cọ. Kể từ năm 2015, các hoạt động này đã giúp cắt giảm tổng cộng 2,98 triệu tấn khí thải nhà kính tCO 2 e mỗi năm, tương đương với việc giảm 694.512 chiếc ô tô lưu thông trên đường phố.

Trao quyền cho người lao động và hộ nông dân quy mô nhỏ

Chứng Nhận RSPO tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn xã hội trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Tổng cộng hiện có 661.219 người lao động được tuyển dụng trực tiếp tại các cơ sở đạt Chứng Nhận RSPO thông qua các hệ thống được thiết kế để bảo vệ quyền lợi và tự do của họ.

Trong năm 2025, các hộ nông dân quy mô nhỏ độc lập đã thu về 7,9 triệu USD thông qua hình thức bán tín chỉ dầu cọ bền vững. Hiệu quả lâu dài của mô hình này phụ thuộc vào việc gia tăng và mở rộng nhu cầu mua tín chỉ trên toàn cầu để duy trì giá trị của tín chỉ và đảm bảo rằng các hộ nông dân quy mô nhỏ nhận được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, Học Viện Đào Tạo Hộ Nông Dân Quy Mô Nhỏ và Quỹ Hỗ Trợ Hộ Nông Dân Quy Mô Nhỏ của RSPO vẫn kề vai sát cánh cùng họ, mang lại lợi ích cho 44.796 hộ nông dân quy mô nhỏ kể từ năm 2013.

Phương thức báo cáo được cải tiến

Bổ sung cho báo cáo mới là trang web RSPO Impact được nâng cấp. Trong khi báo cáo in tóm tắt ngắn gọn và khái quát về những tiến bộ hàng năm của RSPO, trang web tương tác này đóng vai trò là kho tài nguyên toàn diện, cung cấp các tập dữ liệu mở rộng, xu hướng qua nhiều năm, các chỉ số bổ sung và thông tin hỗ trợ cho các bên liên quan muốn tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn.

RSPO trân trọng mời các thành viên, đối tác, đơn vị truyền thông và công chúng tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về những tiến bộ chung của toàn ngành hướng tới một tương lai dầu cọ bền vững hơn.

Giới thiệu về RSPO:

Hiệp Hội Bàn Tròn về Dầu Cọ Bền Vững (RSPO) là một liên minh toàn cầu hoạt động với mục đích thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dầu cọ. Được thành lập vào năm 2004, RSPO là tổ chức phi lợi nhuận gồm nhiều bên, tập hợp các thành viên từ toàn bộ chuỗi giá trị dầu cọ, bao gồm nhà sản xuất dầu cọ, nhà chế biến và kinh doanh dầu cọ, nhà sản xuất hàng tiêu dùng, nhà bán lẻ, ngân hàng và nhà đầu tư, tổ chức phi chính phủ (NGO) trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên hoặc môi trường, và tổ chức phi chính phủ về xã hội hoặc phát triển.

Đóng vai trò là liên minh vì sự tiến bộ và tác động tích cực, RSPO thúc đẩy sự thay đổi toàn cầu nhằm đảm bảo việc sản xuất và tiêu thụ dầu cọ bền vững. Để truyền cảm hứng cho sự thay đổi này, chúng tôi chia sẻ thông tin về các lợi ích môi trường và xã hội. Để đạt được tiến bộ, chúng tôi thúc đẩy sự hợp tác. Để mang lại sự bảo chứng, chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn chứng nhận.

RSPO được đăng ký với tư cách là một hiệp hội quốc tế tại Zurich, Thụy Sĩ, có văn phòng chính tại Malaysia và Indonesia cùng các văn phòng khác tại Trung Quốc, Colombia, Hà Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

SOURCE Roundtable On Sustainable Palm Oil