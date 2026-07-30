La demanda por la recuperación de los costes sanitarios relacionados con el tabaco en Brasil alcanza un hito decisivo mientras el tribunal se dispone a dictar sentencia

Declaración de Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Campaign for Tobacco-Free Kids

WASHINGTON, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una demanda histórica presentada en 2019 por la Fiscalía General de la Unión de Brasil (Advocacia-Geral da União, o AGU), con el objetivo de que los mayores fabricantes de cigarrillos del país asuman la responsabilidad económica por los enormes costes para la salud pública causados por el tabaquismo, ha alcanzado un hito decisivo. Ya se han presentado todos los escritos judiciales, incluido un dictamen de la Fiscalía Federal en el que se respaldan las alegaciones de la AGU. El caso está ahora a la espera de que el Tribunal Federal de Porto Alegre se pronuncie sobre si las tabacaleras son responsables de los daños causados por la comercialización y venta de sus cigarrillos en Brasil.

La demanda tiene por objeto obligar a los mayores fabricantes de cigarrillos del país a indemnizar al sistema de salud pública de Brasil por los gastos sanitarios relacionados con enfermedades que, según se ha demostrado científicamente, están vinculadas al consumo de tabaco. Entre los demandados se encuentran BAT Brasil (antes Souza Cruz) y Philip Morris Brasil, así como sus empresas matrices, British American Tobacco y Philip Morris International.

Este caso es una de las demandas más importantes del mundo en materia de recuperación de los costes sanitarios derivados del tabaco y podría tener repercusiones que vayan mucho más allá de Brasil. De tener éxito, el caso reforzaría el principio de que las tabacaleras deben rendir cuentas por los enormes costes sanitarios y económicos que causan sus productos.

El consumo de tabaco supone una carga enorme para el sistema de salud pública de Brasil. Cada año, el tabaquismo provoca aproximadamente 177 000 muertes y supone un gasto estimado de 75 000 millones de reales (casi 15 000 millones de dólares estadounidenses) en asistencia sanitaria para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco. La demanda sostiene que, aunque la fabricación y la venta de cigarrillos son actividades legales, las empresas siguen siendo legalmente responsables de indemnizar a la sociedad por los daños causados por sus productos.

La demanda presentada por Brasil es la primera de este tipo en un país de renta baja o media en la que se ha dictado una sentencia sobre responsabilidad civil. Se han llevado a cabo acciones similares de recuperación de los costes sanitarios en otros países, entre ellos Canadá y Estados Unidos, donde los gobiernos han conseguido obtener una compensación por los gastos sanitarios atribuibles al consumo de tabaco.

La industria tabacalera ha causado un daño enorme y bien documentado a la salud pública en Brasil. Una sentencia favorable no solo supondría un hito importante para Brasil, sino que también sentaría un precedente relevante para los gobiernos que pretenden exigir responsabilidades a la industria tabacalera.

FUENTE Campaign for Tobacco-Free Kids