La LAFW llevada a cabo por N4XT Experiences regresa para su tercera temporada con exclusivos eventos espontáneos, paneles, presentaciones y espectáculos en W Hollywood

La tercera temporada contó con una gran variedad de diseñadores, entre ellos Ed Hardy, Sergio Hudson, Theophilio, BruceGlen, Private Policy, R!O, The Blonds, Tribute Brand y muchos más. Más allá de la pasarela y las fiestas, el evento también ofreció una serie de activaciones espontáneas exclusivas y paneles de debate convincentes dirigidos por pioneros del mundo de la moda, el diseño, las redes sociales y la sostenibilidad.

Para mejorar aún más la experiencia, la LAFW también presentó exposiciones cautivadoras de Head of State, Otis College of Art and Design y Julien's Auction. La casa de Julien's Auction presentó colecciones de las leyendas de Hollywood Bob Mackie, Olivia Newton-John y otros. The Creator's Lounge y Marketplace, por otro lado, presentaron un espacio exclusivo y accesible en el que los diseñadores y creadores de tendencias podían conectarse, explorar y descubrir las últimas tendencias de moda y estilo de vida. Entre las marcas participantes se encontraban las siguientes:

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, Head of State, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio y Unity Service.

Entre los aspectos más destacados se encontró la experiencia inmersiva AR de Snapchat, que incluía LAFW Lens a medida y una serie de gafas interactivas que celebraban a selectos diseñadores presentadores.

Theophilio Lens presentó los audaces diseños gráficos de la marca con sede en Nueva York con una experiencia de graffiti interactiva. Al agitar la mano, los invitados activaron una lata virtual de pintura en aerosol que reveló un filtro inverso vibrante y colorido.

presentó los audaces diseños gráficos de la marca con sede en con una experiencia de graffiti interactiva. Al agitar la mano, los invitados activaron una lata virtual de pintura en aerosol que reveló un filtro inverso vibrante y colorido. Sergio Hudson Lens se enmarcó con animados ramos de rosas rojas oscuras, mostrando la elegancia y el equilibrio de The Sergio Hudson Woman. Al tocar el ícono del lado izquierdo, los invitados pueden probarse una corbata de moño para completar un atuendo sofisticado.

Los socios de medios como Los Angeles Times y Highsnobiety, así como los socios recurrentes Nailing Hollywood, NY Makeup Academy y Academy of Hair Dressing fueron invaluables como socios esenciales para que esta tercera temporada tuviera éxito. Los socios de entretenimiento como Rasa y Cirque du Soleil también desempeñaron un papel fundamental, junto con los colaboradores creativos MAC Cosmetics, Fenty Beauty, Poppi y Amoeba Music para completar la experiencia general.

Explore los eventos destacados y las imágenes a continuación. Para más información, visite www.lafw.net y siga a @lafw.

TODAS LAS IMÁGENES DE EVENTOS

TODOS LOS RESÚMENES DE VIDEO

Crédito: Murdock Studios

PASARELAS/PRESENTACIONES

- 13 de noviembre de 2024 -

Presentación de la Tribute Brand

Blue Jacket Fashion Show

Espectáculo R!O

- 14 de noviembre de 2024 -

Espectáculo de BruceGlen con la actuación especial de KOOZA de Cirque du Soleil

Espectáculo de Private Policy

Espectáculo de Ed Hardy

- 15 de noviembre de 2024 -

Evento de la colección de Sergio Hudson presentado por Woodford Reserve

Espectáculo de Theophilio

EXHIBICIONES/PANELES

- 13 de noviembre de 2024 -

Exhibición de Head of State

Exhibición de Otis College of Art and Design

Archivo de Bob Mackie con Julien's Auction

N4XT Chats: Creator 360 Influencer Academy

- 14 de noviembre de 2024 -

Exhibición de Head of State

Exhibición de Otis College of Art and Design

Archivo de Bob Mackie con Julien's Auction

N4XT Chats: The Next Era of Beauty - The Intersection of Commerce, Content + Connection

- 15 de noviembre de 2024 -

Exhibición de Head of State

Exhibición de Otis College of Art and Design

Archivo de Bob Mackie con Julien's Auction

Panel de Nike sobre deportes, estilo y cultura

N4XT Chats: proyección de la película "The Times of Bill Cunningham" y firma del libro "The Battle of Versailles"

FIESTAS/CENAS/CELEBRACIONES

- Noche de apertura//12 de noviembre de 2024 -

Alexandra Gucci Zarini // Cóctel AGCF y Subasta

424 del Mezclador Don Julio

- 13 de noviembre de 2024 -

Fiesta de cócteles de PRISCAVera

R!O x Galore Party

- 14 de noviembre de 2024 -

Brunch de BruceGlen presentado por Rabbit Hole

Fiesta Ed Hardy

Fiesta TOMBOGO

- 15 de noviembre de 2024 -

Mezclador de música House of Aama x Amoeba Music

Cena privada de Kim Shui

Fiesta de Theophilio

Fiesta de The Blonds x Rasa con la actuación especial de Bodine

SALON DE CREADORES + MERCADO

- Abierto todos los días de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., del 13 al 15 de noviembre de 2024 -

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, Head of State, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio y Unity Service

TODAS LAS IMÁGENES DE EVENTOS

TODOS LOS RESÚMENES DE VIDEO

Crédito: Murdock Studios

Socios de la LAFW:

Socios de medios: Los Angeles Times, Highsnobiety

Socios titulares: W Hollywood, Stella Jets

Socios Premier: Nike, Citi, Snapchat, Gaia, NY Makeup Academy, Academy of Hair Dressing

Socios de entretenimiento: Cirque du Soleil, Rasa

Colaboradores creativos: Fenty Beauty, MAC Cosmetics, Poppi, Nailing Hollywood

Acerca de N4XT Experiences:

N4XT Experiences es una empresa de eventos en vivo y propietaria de "LA Fashion Week" (La Semana de la Moda de Los Ángeles), el evento de moda exclusivo de Los Ángeles. N4XT Experiences ha transformado la LA Fashion Week en una plataforma para experiencias inmersivas físicas y digitales distintivas bajo la reinvención de la marca LAFW y, además, en breve lanzará BEAUTYDAYS, un festival de gira mundial que celebra la belleza, la salud y el bienestar. N4XT Experiences se dedica a defender la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión dentro de las industrias de la moda y la belleza.

Sígalos en:

INSTAGRAM: @lafw

TWITTER: @lafw

FACEBOOK: @lafw

TIK TOK: @lafwofficial

SNAPCHAT: @lafwofficial

YOUTUBE: @lafashionweek

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2563858/N4XT_EXPERIENCES_HERO_BRUCEGLEN.jpg

Logotipo -https://mma.prnewswire.com/media/2349093/5040338/N4XT_EXPERIENCES_Logo.jpg

FUENTE N4XT EXPERIENCES