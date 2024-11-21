由N4XT Experiences呈獻的洛杉磯時裝週（LAFW）回歸第三季，活動將在W Hollywood酒店舉行，並帶來獨家快閃店、座談會、展示及時裝表演等精彩節目

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N4XT EXPERIENCES

22 11月, 2024, 03:00 CST

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洛杉磯2024年11月22日 /美通社/ -- 11月12日至15日洛杉磯時裝週（LAFW）回歸荷里活，迎來第三季。這一季展示了新興及知名品牌，將這座城市轉變為時尚、文化與創新交匯的熱點。

N4XT Experiences主辦，為期四天的活動呈獻了一系列精彩的活動及節目，並與尊貴的合作夥伴W HollywoodStella Jets，以及頂尖夥伴SnapchatNikeGaiaCiti攜手合作，共同打造這場盛會。

第三季的活動匯聚了多位多元化設計師，包括Ed Hardy、Sergio Hudson、Theophilio、BruceGlen、Private Policy、R!O、The Blonds、Tribute Brand等。除了時裝表演和派對外，活動還呈現了一系列獨家快閃活動及引人入勝的座談會，由來自時裝、設計、社交媒體及可持續發展領域的先驅者主導。

為進一步提升體驗，洛杉磯時裝週（LAFW）還展示了來自Head of State、奧提斯藝術設計學院（Otis College of Art and Design）及Julien's Auction的引人注目展覽。Julien's Auctions的裝置展示了荷里活傳奇人物Bob Mackie、Olivia Newton-John等的珍貴收藏。另一方面，「創作者休息室與市集」（Creator's Lounge and Marketplace）則呈現了一個獨特的可購物空間，讓創作者與潮流引領者能夠互相連結、探索並發現最新的時尚與生活趨勢。參與品牌包括：

424、AGCF、Amoeba Music、BruceGlen、Chuks Collins、Fenty Beauty、Head of State、Houghton、Lost Daze、MAC Cosmetics、Maisie Wilen、Marrisa Wilson、Pascal Design x Dess Dior、Poppi、PRISCAVera、R!O、Sami Miro Vintage、Snapchat、Theophilio、Unity Service。 

其中一大亮點是Snapchat的沉浸式擴增實境（AR）體驗，包含量身定制的洛杉磯時裝週鏡頭（LAFW Lens）以及一系列互動鏡頭，旨在向多位精選展示設計師致敬。

  • Theophilio鏡頭（Theophilio Lens 以互動式塗鴉體驗，展示了這個紐約品牌大膽且富有圖形感的設計。嘉賓只需揮動手臂，即可啟動虛擬噴漆罐，展現出一個充滿活力且色彩鮮豔的反向濾鏡效果。
  • 塞爾吉奧哈德遜鏡頭（Sergio Hudson Lens 以生動的深紅玫瑰花束為框架，展現了Sergio Hudson女性的優雅與從容。通過點擊左側圖標，客人可以嘗試領結，完成您的精緻外觀。

第三季的成功也得益於多個合作夥伴的鼎力支持，包括媒體合作夥伴《洛杉磯時報》《Highsnobiety》，以及回歸的合作夥伴Nailing HollywoodNY Makeup Academy和Academy of Hair Dressing。娛樂合作夥伴Rasa太陽馬戲團（Cirque du Soleil）亦在活動中扮演了關鍵角色，與創意合作夥伴MAC CosmeticsFenty BeautyPoppiAmoeba Music一道，共同豐富了整體體驗。

探索以下精選活動和圖片。欲了解更多資訊，請造訪www.lafw.net並關注@lafw。

所有活動圖片 
所有影片回顧 
來源：Murdock Studios工作室

時裝表演/演示 

- 2024年11月13日 -

致敬品牌介紹
藍色夾克時裝秀
R!O表演

- 2024年11月14日 -

BruceGlen服裝秀，特別演出由Cirque du Soleil馬戲團KOOZA呈獻
Private Policy服裝秀
Ed Hardy服裝秀

- 2024年11月15日 -

Sergio Hudson系列展示，由Woodford Reserve呈獻
Theophilio服裝秀

展覽/討論會 

- 2024年11月13日 -

Head of State展覽
奧蒂斯藝術與設計學院展覽
Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽
N4XT討論會：創作者360影響力學院（Creator 360 Influencer Academy）

- 2024年11月14日 -

Head of State展覽
奧蒂斯藝術與設計學院展覽
Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽
N4XT討論會：美麗的下一個時代 — 商業、內容與聯繫的交匯點

- 2024年11月15日 -

Head of State展覽
奧蒂斯藝術與設計學院展覽
Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽
Nike運動 x 風格 x 文化討論會
N4XT討論會：《The Times of Bill Cunningham》電影放映 + 《凡爾賽之戰》新書簽名會

派對/晚宴/慶祝活動 

- 開幕之夜//2024年11月12日 -

Alexandra Gucci Zarini // AGCF雞尾酒會 + 拍賣
424 x Don Julio Mixer

- 2024年11月13日 -

PRISCAVera雞尾酒派對
R!O x Galore派對

- 2024年11月14日 -

Rabbit Hole呈獻BruceGlen Brunch
Ed Hardy派對
TOMBOGO派對

- 2024年11月15日 -

House of Aama x Amoeba Music Mixer
Kim Shui私人晚宴
Theophilio派對
The Blonds x Rasa派對，包括Bodine特別演出

「創作者休息室與市集」（Creator's Lounge and Marketplace） 

- 每天上午10時至晚上7時開放//2024年11月13日至15日 -

424、AGCF、Amoeba Music、BruceGlen、Chuks Collins、Fenty Beauty、Head of State、Houghton、Lost Daze、MAC Cosmetics、Maisie Wilen、Marrisa Wilson、Pascal Design x Dess Dior、Poppi、PRISCAVera、R!O、Sami Miro Vintage、Snapchat、Theophilio、Unity Service

所有活動圖片 
所有影片回顧 
來源：Murdock Studios工作室

洛杉磯時裝週（LAFW）合作夥伴：
媒體合作夥伴：《洛杉磯時報》《Highsnobiety》
主要合作夥伴:W HollywoodStella Jets
Premier Partners:NikeCitiSnapchatGaiaNY Makeup Academy、Academy of Hair Dressing
娛樂合作夥伴：Cirque du SoleilRasa
創意合作夥伴：Fenty BeautyMAC CosmeticsPoppiNailing Hollywood

N4XT Experiences簡介：
N4XT Experiences是一家現場活動公司，亦是洛杉磯時裝週（LA Fashion Week）擁有者，該活動是洛杉磯的代表性時尚盛事。N4XT Experiences已將洛杉磯時裝週（LAFW）轉型為一個結合獨特實體與數碼沉浸式體驗的平台，並在重新構想的洛杉磯時裝週（LAFW）品牌下運作。此外，該公司還將於近期啟動BEAUTYDAYS，一個全球巡迴的慶祝美麗、健康與養生的節慶。N4XT Experiences致力於在時尚與美容產業中推動創新、科技、可持續性和包容性。

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SOURCE N4XT EXPERIENCES

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