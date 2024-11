由N4XT Experiences呈獻的洛杉磯時裝週（LAFW）回歸第三季，活動將在W Hollywood酒店舉行，並帶來獨家快閃店、座談會、展示及時裝表演等精彩節目

第三季的活動匯聚了多位多元化設計師,包括Ed Hardy、Sergio Hudson、Theophilio、BruceGlen、Private Policy、R!O、The Blonds、Tribute Brand等。除了時裝表演和派對外,活動還呈現了一系列獨家快閃活動及引人入勝的座談會,由來自時裝、設計、社交媒體及可持續發展領域的先驅者主導。

為進一步提升體驗,洛杉磯時裝週(LAFW)還展示了來自Head of State、奧提斯藝術設計學院(Otis College of Art and Design)及Julien's Auction的引人注目展覽。Julien's Auctions的裝置展示了荷里活傳奇人物Bob Mackie、Olivia Newton-John等的珍貴收藏。另一方面,「創作者休息室與市集」(Creator's Lounge and Marketplace)則呈現了一個獨特的可購物空間,讓創作者與潮流引領者能夠互相連結、探索並發現最新的時尚與生活趨勢。參與品牌包括:

424、AGCF、Amoeba Music、BruceGlen、Chuks Collins、Fenty Beauty、Head of State、Houghton、Lost Daze、MAC Cosmetics、Maisie Wilen、Marrisa Wilson、Pascal Design x Dess Dior、Poppi、PRISCAVera、R!O、Sami Miro Vintage、Snapchat、Theophilio、Unity Service。

其中一大亮點是Snapchat的沉浸式擴增實境(AR)體驗,包含量身定制的洛杉磯時裝週鏡頭(LAFW Lens)以及一系列互動鏡頭,旨在向多位精選展示設計師致敬。

第三季的成功也得益於多個合作夥伴的鼎力支持,包括媒體合作夥伴《洛杉磯時報》與《Highsnobiety》,以及回歸的合作夥伴Nailing Hollywood、NY Makeup Academy和Academy of Hair Dressing。娛樂合作夥伴Rasa和太陽馬戲團(Cirque du Soleil)亦在活動中扮演了關鍵角色,與創意合作夥伴MAC Cosmetics、Fenty Beauty、Poppi和Amoeba Music一道,共同豐富了整體體驗。

探索以下精選活動和圖片。欲了解更多資訊,請造訪www.lafw.net並關注@lafw。

所有活動圖片

所有影片回顧

來源:Murdock Studios工作室

時裝表演/演示

- 2024年11月13日 -

致敬品牌介紹

藍色夾克時裝秀

R!O表演

- 2024年11月14日 -

BruceGlen服裝秀,特別演出由Cirque du Soleil馬戲團KOOZA呈獻

Private Policy服裝秀

Ed Hardy服裝秀

- 2024年11月15日 -

Sergio Hudson系列展示,由Woodford Reserve呈獻

Theophilio服裝秀

展覽/討論會

- 2024年11月13日 -

Head of State展覽

奧蒂斯藝術與設計學院展覽

Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽

N4XT討論會:創作者360影響力學院(Creator 360 Influencer Academy)

- 2024年11月14日 -

Head of State展覽

奧蒂斯藝術與設計學院展覽

Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽

N4XT討論會:美麗的下一個時代 — 商業、內容與聯繫的交匯點

- 2024年11月15日 -

Head of State展覽

奧蒂斯藝術與設計學院展覽

Bob Mackie檔案與Julien's Auction展覽

Nike運動 x 風格 x 文化討論會

N4XT討論會:《The Times of Bill Cunningham》電影放映 + 《凡爾賽之戰》新書簽名會

派對/晚宴/慶祝活動

- 開幕之夜//2024年11月12日 -

Alexandra Gucci Zarini // AGCF雞尾酒會 + 拍賣

424 x Don Julio Mixer

- 2024年11月13日 -

PRISCAVera雞尾酒派對

R!O x Galore派對

- 2024年11月14日 -

Rabbit Hole呈獻BruceGlen Brunch

Ed Hardy派對

TOMBOGO派對

- 2024年11月15日 -

House of Aama x Amoeba Music Mixer

Kim Shui私人晚宴

Theophilio派對

The Blonds x Rasa派對,包括Bodine特別演出

「創作者休息室與市集」(Creator's Lounge and Marketplace)

- 每天上午10時至晚上7時開放//2024年11月13日至15日 -

424、AGCF、Amoeba Music、BruceGlen、Chuks Collins、Fenty Beauty、Head of State、Houghton、Lost Daze、MAC Cosmetics、Maisie Wilen、Marrisa Wilson、Pascal Design x Dess Dior、Poppi、PRISCAVera、R!O、Sami Miro Vintage、Snapchat、Theophilio、Unity Service

所有活動圖片

所有影片回顧

來源:Murdock Studios工作室

洛杉磯時裝週(LAFW)合作夥伴:

媒體合作夥伴:《洛杉磯時報》、《Highsnobiety》

主要合作夥伴:W Hollywood、Stella Jets

Premier Partners:Nike、Citi、Snapchat、Gaia、NY Makeup Academy、Academy of Hair Dressing

娛樂合作夥伴:Cirque du Soleil、Rasa

創意合作夥伴:Fenty Beauty、MAC Cosmetics、Poppi、Nailing Hollywood

N4XT Experiences簡介:

N4XT Experiences是一家現場活動公司,亦是洛杉磯時裝週(LA Fashion Week)擁有者,該活動是洛杉磯的代表性時尚盛事。N4XT Experiences已將洛杉磯時裝週(LAFW)轉型為一個結合獨特實體與數碼沉浸式體驗的平台,並在重新構想的洛杉磯時裝週(LAFW)品牌下運作。此外,該公司還將於近期啟動BEAUTYDAYS,一個全球巡迴的慶祝美麗、健康與養生的節慶。N4XT Experiences致力於在時尚與美容產業中推動創新、科技、可持續性和包容性。

追蹤N4XT Experiences最新動向:

INSTAGRAM:@lafw

TWITTER:@lafw

FACEBOOK:@lafw

TIK TOK:@lafwofficial

SNAPCHAT:@lafwofficial

YOUTUBE:@lafashionweek

SOURCE N4XT EXPERIENCES