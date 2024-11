LAFW by N4XT Experiences regresó para su tercera temporada en W Hollywood

La tercera temporada contó con una gran variedad de diseñadores, entre ellos Ed Hardy, Sergio Hudson, Theophilio, BruceGlen, Private Policy, R!O, The Blonds, Tribute Brand y más. Más allá de la pasarela y las fiestas, el evento también ofreció una serie de activaciones emergentes exclusivas y paneles de discusión atractivos dirigidos por pioneros del mundo de la moda, el diseño, las redes sociales y la sostenibilidad.

Para elevar aún más la experiencia, LAFW también presentó exhibiciones cautivadoras de Head of State, Otis College of Art and Design y Julien's Auction. La instalación de Julien's Auctions presentó colecciones de leyendas de Hollywood como Bob Mackie, Olivia Newton-John y más. Por otro lado, el Creator's Lounge and Marketplace presentaron un espacio exclusivo de compras donde tanto creadores como creadores de tendencias podían conectarse, explorar y descubrir las últimas tendencias de moda y estilo de vida. Entre las marcas participantes se encontraban:

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, Head of State, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio, y Unity Service.

Entre los aspectos más destacados se encontraba la experiencia de realidad aumentada inmersiva de Snapchat, que incluyó LAFW Lens personalizadas y una serie de lentes interactivas que celebraron a los diseñadores que se presentaron.

Theophilio Lens presentó los atrevidos diseños gráficos de la marca de Nueva York con una experiencia de grafiti interactiva. Al mover la mano, los invitados activaban una lata de pintura en aerosol virtual que revelaba un filtro inverso vibrante y colorido.

Sergio Hudson Lens estaba enmarcado con alegres ramos de rosas de color rojo oscuro, que mostraban la elegancia y el aplomo de The Sergio Hudson Woman. Al tocar el icono del lado izquierdo, los invitados pueden probarse una pajarita para completar su sofisticado look.

Entre los socios adicionales que fueron fundamentales para el éxito de la tercera temporada se incluyen el inestimable apoyo de los socios de medios Los Angeles Times y Highsnobiety, así como los socios que regresan Nailing Hollywood, NY Makeup Academy, y Academy of Hair Dressing. Los socios de entretenimiento Rasa y Cirque du Soleil también desempeñaron un papel fundamental, junto con los colaboradores creativos MAC Cosmetics, Fenty Beauty, Poppi y Amoeba Music para completar la experiencia general.

Explore los eventos destacados y las imágenes a continuación. Para obtener más información, visite www.lafw.net y siga @lafw.

PASARELA/PRESENTACIONES

- 13 de noviembre de 2024 -

Tribute Brand Presentation

Blue Jacket Fashion Show

R!O Show

- 14 de noviembre de 2024 -

BruceGlen Show Featuring a Special Performance by Cirque due Soleil's KOOZA

Private Policy Show

Ed Hardy Show

- 15 de noviembre de 2024 -

Sergio Hudson Collection Event presentado por Woodford Reserve

Theophilio Show

EXPOSICIONES/PANELES

- 13 de noviembre de 2024 -

Head of State Exhibition

Otis College of Art and Design Exhibition

Bob Mackie's Archive with Julien's Auction Installation

N4XT Chats: Creator 360 Influencer Academy

- 14 de noviembre de 2024 -

Head of State Exhibition

Otis College of Art and Design Exhibition

Bob Mackie's Archive with Julien's Auction Installation

N4XT Chats: The Next Era of Beauty - The Intersection of Commerce, Content + Connection

- 15 de noviembre de 2024 -

Head of State Exhibition

Otis College of Art and Design Exhibition

Bob Mackie's Archive with Julien's Auction Installation

Nike Sport x Style x Culture Panel

N4XT Chats: "The Times of Bill Cunningham" Film Screening + "The Battle of Versailles" Book Signing

FIESTAS/CENAS/CELEBRACIONES

- Noche de estreno // 12 de noviembre de 2024 -

Alexandra Gucci Zarini // AGCF Cocktail + Auction

424 x Don Julio Mixer

- 13 de noviembre de 2024 -

PRISCAVera Cocktail Party

R!O x Galore Party

- 14 de noviembre de 2024 -

BruceGlen Brunch presentado por Rabbit Hole

Ed Hardy Party

TOMBOGO Party

- 15 de noviembre de 2024 -

House of Aama x Amoeba Music Mixer

Kim Shui Private Dinner

Theophilio Party

The Blonds x Rasa Party featuring a Special Performance by Bodine

SALÓN DE CREADORES + MERCADO

- Abierto todos los días de 10 am a 7pm // 13 al 15 de noviembre de 2024 -

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, Head of State, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio, y Unity Service

Socios LAFW:

Socios de medios: Los Angeles Times, Highsnobiety

Socios de título: W Hollywood, Stella Jets

Socios principales: Nike, Citi, Snapchat, Gaia, NY Makeup Academy, Academy of Hair Dressing

Socios de entretenimiento: Cirque du Soleil, Rasa

Colaboradores creativos: Fenty Beauty, MAC Cosmetics, Poppi, Nailing Hollywood

Acerca de N4XT Experiences:

N4XT Experiences es una empresa de eventos en vivo y propietaria de LA Fashion Week, el evento de moda emblemático de Los Ángeles. N4XT Experiences ha transformado LA Fashion Week en una plataforma para experiencias inmersivas físicas y digitales distintivas bajo la marca LAFW reinventada y, además, pronto lanzará BEAUTYDAYS, un festival de gira mundial que celebra la belleza, la salud y el bienestar. N4XT Experiences se dedica a promover la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión dentro de las industrias de la moda y la belleza.

