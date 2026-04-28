La práctica de integración "Eco+" de Ningbo se presenta en el foro de la OCS
Noticias proporcionadas porNingbo International Communication Center
28 abr, 2026, 18:30 GMT
NINGBO, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Foro sobre Desarrollo Verde y Sostenible de la Shanghai Cooperation Organization (OCS) se celebró en Ningbo, provincia de Zhejiang, del 28 al 30 de abril. En este evento internacional centrado en la transición verde y baja en carbono, Ningbo presentó ejemplos concretos de convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza.
Una cantera abandonada ha sido transformada en un circuito internacional de carreras, cuyos motores han impulsado el crecimiento del sector cultural y turístico. Un antiguo sendero de recogida de leña, antes árido y poco transitado, se ha convertido en una ruta nacional de senderismo de montaña, dando lugar a industrias locales distintivas que hoy se conocen como la "Ciudad natal china de los bastones deportivos de senderismo" y la "Capital china de las linternas". Ningbo sigue avanzando en su modelo de integración "Eco+", transformando los recursos ecológicos en dinamismo industrial, potencial de desarrollo y beneficios tangibles de prosperidad compartida. La ciudad ha desarrollado una vía práctica para materializar el valor de las aguas cristalinas y las montañas verdes, ofreciendo un "modelo Ningbo" replicable para la transformación urbana verde y baja en carbono a escala mundial.
En Beilun District se han registrado más de 500 especies, y el distrito ha sido reconocido por Naciones Unidas como "Ciudad Encantadora de la Biodiversidad". Desde la revitalizada bahía de Meishan Bay en Beilun hasta la extensión brumosa del Dongqian Lake en Yinzhou y el encanto histórico del Moon Lake en Haishu, las autoridades locales están utilizando la "llave de oro" de la gobernanza ecológica para reactivar montañas verdes y aguas limpias que permanecían infrautilizadas. Cabe destacar que la gestión ecológica de Ningbo va más allá de la restauración de montañas y el tratamiento de aguas: integra el desarrollo "Eco+" desde el origen mediante planificación unificada y ejecución coordinada, protegiendo la base ecológica y preservando al mismo tiempo espacio para el desarrollo industrial. Este enfoque prospectivo ha generado un resultado de beneficio mutuo entre ecología y desarrollo; a lo largo de la costa de Meishan Bay, las industrias de turismo cultural y ocio se han concentrado rápidamente, recibiendo más de dos millones de visitantes al año.
En Fenghua District, la iniciativa "Estudio de Prosperidad Compartida" ha creado una plataforma integral que combina "5G + IoT + Agricultura", introduciendo además un modelo que integra arrendamiento de renta fija por parte de colectivos rurales, gestión profesional por empresas y participación flexible de agricultores. En Yuyao, Hemudu fue pionera en China en el primer sistema ecológico integrado de cría de tortugas de caparazón blando en campos de arroz silvestre acuático, equilibrando protección ecológica, seguridad alimentaria y aumento de ingresos agrícolas. Zhenhai Refining & Chemical ha establecido la primera "Base Petroquímica de Cero Residuos" de China, reconocida como caso modelo nacional de "Parque Industrial de Cero Residuos".
Aprovechando sus recursos de montaña y mar, Ningbo ha profundizado en la integración en cadena de "Ecología + Turismo cultural + Deporte + Manufactura", transformando continuamente el valor ecológico en beneficios tangibles para la población. Ninghai County ha convertido antiguos senderos abandonados en una ruta nacional de senderismo de 500 kilómetros y ha establecido una base nacional demostrativa de industria deportiva. Xiangshan County ha aprovechado los Juegos Asiáticos para revitalizar el turismo costero y abrir nuevas vías de valorización ecológica marina. Yinzhou y Haishu han desarrollado distritos y municipios favorables a la biodiversidad, impulsando nuevos sectores como el turismo educativo y las industrias culturales y creativas.
Para garantizar que el desarrollo verde avance de forma estable y sostenible, Ningbo está construyendo un sistema de gobernanza multiactor que integra gobierno, empresas y ciudadanía. Ninghai ha sido pionera en un "Banco de Suelos y Bosques", utilizando instrumentos financieros para liberar el valor de los recursos forestales. Yinzhou, Cixi y otras áreas han movilizado una amplia participación pública en la protección ecológica, creando un modelo de co-construcción y beneficios compartidos que respalda la materialización continua del valor ecológico.
