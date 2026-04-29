एससीओ मंच पर निंगबो की "इको+" एकीकृत विकास पद्धति प्रस्तुत

News provided by

Ningbo International Communication Center

29 Apr, 2026, 00:00 IST

निंगबो, चीन, 28 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Cooperation Organization के हरित एवं सतत विकास मंच का आयोजन 28 से 30 अप्रैल 2026 के बीच Ningbo, Zhejiang में किया गया। हरित और निम्न-कार्बन परिवर्तन पर केंद्रित इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में निंगबो ने मानव और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए।

Continue Reading
Meishan Port — Zhejiang’s first “Green Power Terminal” and a global benchmark for green port transformation — reduces carbon emissions by about 15,000 tons annually.
Meishan Port — Zhejiang’s first “Green Power Terminal” and a global benchmark for green port transformation — reduces carbon emissions by about 15,000 tons annually.

एक परित्यक्त पत्थर खदान को अंतरराष्ट्रीय रेसिंग ट्रैक में परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ इंजनों की गूंज ने सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र के विकास को गति दी है। कभी बंजर रहा "फायरवुड ट्रेल" अब राष्ट्रीय पर्वतारोहण मार्ग में विकसित हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय विशिष्ट उद्योग उभरे हैं, जिन्हें आज "चीन की स्पोर्ट्स वॉकिंग स्टिक्स की जन्मस्थली" और "चीन की टॉर्च राजधानी" के रूप में जाना जाता है।

निंगबो निरंतर अपने "इको+" एकीकरण मॉडल को आगे बढ़ा रहा है, जिसके माध्यम से पारिस्थितिक संसाधनों को औद्योगिक ऊर्जा, विकास क्षमता और साझा समृद्धि के मापनीय लाभों में बदला जा रहा है। इस शहर ने स्वच्छ जल और हरित पर्वतों के मूल्य को वास्तविक आर्थिक और सामाजिक संपदा में बदलने का व्यावहारिक मार्ग विकसित किया है, जो विश्वभर में हरित और निम्न-कार्बन शहरी परिवर्तन के लिए एक दोहराने योग्य "निंगबो मॉडल" प्रस्तुत करता है।

Beilun District में 500 से अधिक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, और इस जिले को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "जैव विविधता आकर्षक शहर" के रूप में मान्यता दी गई है बैलुन की पुनर्जीवित Meishan Bay से लेकर Dongqian Lake की धुंधली झीलों और Moon Lake की ऐतिहासिक छटा तक, स्थानीय प्रशासन पारिस्थितिक शासन की "स्वर्ण कुंजी" के माध्यम से निष्क्रिय पड़े पर्वतों और स्वच्छ जल संसाधनों को पुनर्जीवित कर रहा है।

विशेष रूप से, निंगबो का पारिस्थितिक प्रबंधन केवल पर्वत पुनर्स्थापन या जल शोधन तक सीमित नहीं है; यह "इको+" विकास को प्रारंभिक योजना से लेकर समन्वित क्रियान्वयन तक समाहित करता है—जिसमें पारिस्थितिक आधार की रक्षा के साथ उद्योगों के लिए भी पर्याप्त स्थान सुरक्षित रखा जाता है। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण ने पर्यावरण और विकास दोनों के लिए लाभकारी परिणाम दिए हैं। उदाहरणस्वरूप, मेइशान खाड़ी के तटीय क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन और अवकाश उद्योग तेजी से विकसित हुए हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं।

Fenghua District में "कॉमन प्रॉस्पेरिटी स्टूडियो" पहल के अंतर्गत "5G + IoT + Agriculture" को एकीकृत करने वाला पूर्ण-श्रृंखला मंच तैयार किया गया है। इसके साथ ही एक ऐसा मॉडल अपनाया गया है जिसमें ग्राम सामूहिक स्थिर किराया, पेशेवर उद्यम संचालन और किसानों की लचीली भागीदारी शामिल है।

Yuyao के Hemudu क्षेत्र ने चीन में पहली बार जल-ओट खेतों में नरम खोल वाले कछुओं की पारिस्थितिक समेकित खेती शुरू की, जिससे पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित हुआ।

Zhenhai Refining & Chemical ने चीन का पहला "शून्य-अपशिष्ट पेट्रोकेमिकल आधार" स्थापित किया है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर "शून्य-अपशिष्ट औद्योगिक पार्क" के आदर्श उदाहरण के रूप में मान्यता मिली है।

अपने पर्वतीय और समुद्री संसाधनों का उपयोग करते हुए निंगबो ने "पारिस्थितिकी + सांस्कृतिक पर्यटन + खेल + विनिर्माण" की श्रृंखलाबद्ध एकीकृत संरचना को और गहरा किया है, जिससे पारिस्थितिक मूल्य को स्थानीय निवासियों के प्रत्यक्ष लाभ में बदला जा रहा है।

Ninghai County ने परित्यक्त प्राचीन मार्गों को 500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय पर्वतारोहण मार्ग में बदला है और राष्ट्रीय खेल उद्योग प्रदर्शन आधार स्थापित किया है।

Xiangshan County ने एशियाई खेलों के अवसर का उपयोग करते हुए तटीय पर्यटन को नई गति दी है और समुद्री पारिस्थितिक संसाधनों के आर्थिक रूपांतरण के नए मार्ग खोले हैं।

Yinzhou District और Haishu District ने जैव विविधता-अनुकूल जिले और कस्बे विकसित किए हैं, जहाँ शैक्षिक पर्यटन और सांस्कृतिक-रचनात्मक उद्योग जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं।

हरित विकास को स्थिर और दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए निंगबो सरकार, उद्यमों और जनता को शामिल करते हुए बहु-हितधारक शासन प्रणाली विकसित कर रहा है।

निंगहाई ने "मृदा और वनभूमि बैंक" की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वित्तीय साधनों का उपयोग कर वानिकी संसाधनों के मूल्य को सक्रिय किया जा रहा है।

यिनझोउ, Cixi और अन्य क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे सह-निर्माण और साझा लाभ का मॉडल विकसित हुआ है, जो पारिस्थितिक मूल्य के सतत साकार होने को समर्थन देता है।

तस्वीर - https://mma.prnewswire.com/media/2968174/Ningbo_Meishan_Port.jpg
प्रतीक चिन्ह - https://mma.prnewswire.com/media/2968173/Ningbo_Logo.jpg

Also from this source

Ningbo's "Eco+" Integration Practice showcased at SCO forum

Ningbo's "Eco+" Integration Practice showcased at SCO forum

The Shanghai Cooperation Organization's (SCO) Green and Sustainable Development Forum was held in Ningbo, Zhejiang province, April 28–30. At this...
निंगबो में आयोजित होगी एससीओ ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

निंगबो में आयोजित होगी एससीओ ऊर्जा मंत्रियों की बैठक

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक और संबंधित गतिविधियाँ 26 और 27 जून को चीन के झेजियांग प्रांत के निंगबो शहर में आयोजित की जाएँगी। ...
More Releases From This Source

Explore

Green Technology

Green Technology

Alternative Energies

Alternative Energies

Utilities

Utilities

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics