Praktik Integrasi "Eco+" Ningbo Ditampilkan dalam Forum SCO

NINGBO, Tiongkok, 28 April, 2026 /PRNewswire/ -- Forum Pembangunan Hijau dan Berkelanjutan Shanghai Cooperation Organization (SCO) diselenggarakan di Ningbo, Provinsi Zhejiang, pada 28–30 April. Dalam ajang internasional yang berfokus pada transisi hijau dan rendah karbon ini, Ningbo menampilkan berbagai contoh konkret tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Meishan Port — Zhejiang’s first “Green Power Terminal” and a global benchmark for green port transformation — reduces carbon emissions by about 15,000 tons annually.

Sebuah area tambang batu yang sebelumnya terbengkalai kini telah diubah menjadi sirkuit balap internasional, di mana deru mesin turut mendorong berkembangnya sektor budaya dan pariwisata. Jalur pegunungan tandus yang dahulu dikenal sebagai "jalur kayu bakar" kini telah ditingkatkan menjadi jalur pendakian nasional, sekaligus melahirkan industri khas lokal yang menjadikan wilayah tersebut dikenal sebagai "Kampung Halaman Tongkat Jalan Olahraga Tiongkok" dan "Ibu Kota Senter Tiongkok." Ningbo terus mendorong model integrasi "Eco+", dengan mengubah aset ekologis menjadi kekuatan industri, potensi pembangunan, serta manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama. Kota ini telah mengembangkan jalur praktis untuk mewujudkan nilai dari "air jernih dan pegunungan hijau", sekaligus menawarkan "model Ningbo" yang dapat direplikasi bagi transformasi perkotaan hijau dan rendah karbon di berbagai belahan dunia.

Di Beilun District, lebih dari 500 spesies telah tercatat, dan distrik ini ditetapkan sebagai kota pesona keanekaragaman hayati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari revitalisasi Meishan Bay di Beilun hingga hamparan berkabut Dongqian Lake di Yinzhou dan pesona historis Moon Lake di Haishu, pemerintah setempat memanfaatkan "kunci emas" tata kelola ekologi untuk menghidupkan kembali gunung hijau dan perairan jernih yang sebelumnya kurang termanfaatkan. Tata kelola ekologi Ningbo tidak berhenti pada restorasi pegunungan dan pengelolaan air, tetapi juga mengintegrasikan pengembangan "Eco+" sejak tahap perencanaan awal melalui tata ruang terpadu dan implementasi yang terkoordinasi—melindungi fondasi ekologis sambil tetap menyediakan ruang bagi industri. Pendekatan berorientasi masa depan ini menghasilkan manfaat ganda bagi ekologi dan pembangunan; di sepanjang pesisir Meishan Bay, industri wisata budaya dan rekreasi berkembang pesat dengan kunjungan lebih dari dua juta wisatawan setiap tahun.

Di Fenghua District, inisiatif "Studio Kemakmuran Bersama" telah membangun platform rantai penuh yang mengintegrasikan "5G + IoT + Pertanian", sekaligus memperkenalkan model yang menggabungkan sewa tetap oleh kolektif desa, pengelolaan profesional oleh perusahaan, dan partisipasi fleksibel dari petani. Di Yuyao, wilayah Hemudu memelopori sistem pertanian ekologis terpadu pertama di Tiongkok yang membudidayakan kura-kura bercangkang lunak di lahan tanaman water oat, sehingga mampu menyeimbangkan perlindungan ekologi, ketahanan pangan, dan peningkatan pendapatan petani. Sementara itu, Zhenhai Refining & Chemical telah membangun basis petrokimia "nol limbah" pertama di Tiongkok, yang diakui sebagai contoh nasional taman industri tanpa limbah.

Dengan memanfaatkan sumber daya pegunungan dan laut, Ningbo memperdalam integrasi berbasis rantai industri antara "Ekologi + Pariwisata Budaya + Olahraga + Manufaktur", dan terus mengubah nilai ekologis menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Ninghai County telah mengubah jalur kuno yang ditinggalkan menjadi jalur pendakian nasional sepanjang 500 kilometer serta mendirikan basis demonstrasi industri olahraga tingkat nasional. Xiangshan County memanfaatkan momentum Asian Games untuk menghidupkan pariwisata pesisir dan membuka jalur konversi nilai ekologis kelautan. Sementara itu, Yinzhou dan Haishu mengembangkan distrik dan kota ramah keanekaragaman hayati, serta mendorong munculnya sektor baru seperti wisata edukasi dan industri kreatif budaya.

Untuk memastikan pembangunan hijau berlangsung stabil dan berkelanjutan, Ningbo membangun sistem tata kelola multipihak yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Ninghai memelopori "Bank Tanah dan Hutan", yang menggunakan instrumen keuangan untuk membuka nilai sumber daya kehutanan. Yinzhou, Cixi, dan wilayah lainnya juga berhasil mendorong partisipasi luas masyarakat dalam perlindungan ekologi, menciptakan model pembangunan bersama dan manfaat bersama yang mendukung realisasi berkelanjutan nilai ekologis.

