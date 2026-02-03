El universo de Jumanji va camino de convertirse en la primera colaboración de Zero Latency VR con un éxito cinematográfico

MELBOURNE, Australia, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la mayor red de RV basada en localización real en el mundo, ha anunciado un nuevo y emocionante acuerdo de licencia con Sony Pictures para incluir la exitosa franquicia de Jumanji en su próxima generación de formato de RV inmersiva.

ZERO LATENCY VR ABRE LAS PUERTAS AL MUNDO DE JUMANJI EN UNA RV INMERSIVA

Apreciada durante décadas por el público de todo el mundo, Jumanji es reconocida por sus aventuras de alto riesgo, sus mundos impredecibles y el tipo de caos grupal que convierte a los amigos en un verdadero equipo. El estreno de la próxima película de la serie de Jumanji está previsto para diciembre de 2026, el momento perfecto para que la serie de aventuras asuma una nueva vida en la tecnología exclusiva de Zero Latency VR, que les permite a los jugadores moverse juntos libremente por entornos a escala completa, en el centro de la acción.

"Para nosotros, esta es la colaboración ideal. Ingresar al juego es una parte fundamental de nuestro ADN", expresó Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency VR. "Jumanji es divertido, intenso, impredecible y se desarrolla en torno al concepto de aventura compartida. Lanza a un equipo a un mundo que requiere curiosidad y cooperación. Eso es exactamente lo que mejor hacemos. No vemos la hora de llevar a los jugadores a una experiencia épica de Jumanji, donde cada paso se siente como si estuviéramos de verdad en el juego".

Más adelante se compartirán más detalles acerca de la colaboración. Por ahora, la partida ya se ha fijado, y la aventura ya está oficialmente en camino con el lanzamiento de la experiencia previsto para 2026 en todas las ubicaciones de Zero Latency VR.

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es pionera mundial en entretenimiento inmersivo, ampliando los límites de lo que es posible con experiencias basadas en la localización. Como la red de RV de desplazamiento libre más grande del planeta, con más de 150 sedes de vanguardia en 30 países, Zero Latency es donde los buscadores de emociones vienen a vivir sus fantasías más salvajes.

ACERCA DE LA FRANQUICIA CINEMATOGRÁFICA DE JUMANJI

La franquicia cinematográfica de Jumanji de Sony Pictures, basada en el galardonado libro homónimo para niños de Chris Van Allsburg, ha recaudado más de $2000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Los cinéfilos conocieron por primera vez este universo en 1995 cuando un misterioso juego transportó a sus jugadores a las junglas de Jumanji. La película estuvo protagonizada por el fallecido Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst y Bradley Pierce. Más de 20 años después, las aventuras continuaron en la nueva película Jumanji: bienvenidos a la jungla (2017), donde el juego cambió cuando cuatro adolescentes fueron arrojados al mundo de Jumanji. Cuando descubren una vieja consola de videojuegos con un juego del que nunca habían escuchado hablar, deciden aventurarse y son catapultados inmediatamente al entorno de la jungla, en los cuerpos de avatares que han elegido (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, and Karen Gillan). Allí descubren no solo que juegan Jumanji, sino que Jumanji juega con ellos. Para ganar, tendrán que emprender la aventura más peligrosa de sus vidas, o se quedarán atrapados en el juego para siempre. Luego del éxito de la película de 2017, el grupo (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, and Karen Gillan) regresa a Jumanji: siguiente nivel (2019), pero el juego ha cambiado. Cuando vuelven a Jumanji a rescatar a un miembro del equipo, descubren que nada es como esperaban. Los jugadores tendrán que enfrentarse a lugares desconocidos e inexplorados, desde áridos desiertos hasta montañas nevadas, para poder escapar del juego más peligroso del mundo. El grupo regresará una vez más en la siguiente entrega de la serie de Jumanji cuyo estreno en cines está previsto para el 11 de diciembre de 2026.

