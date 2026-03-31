CD PROJEKT RED SE ASOCIA CON ZERO LATENCY VR PARA LLEVAR EL UNIVERSO DE CYBERPUNK 2077 A LA RV INMERSIVA

Night City cobrará vida a través de una nueva experiencia de RV basada en la ubicación y que ha sido desarrollada pensando en la libertad, la intensidad y momentos compartidos únicos.

MELBOURNE, Australia, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la mayor red de RV de desplazamiento libre y basada en ubicación real en el mundo, ha anunciado una nueva colaboración con CD PROJEKT RED para llevar el galardonado universo de Cyberpunk 2077 a su formato de RV en espacios de gran tamaño.

Ya ha jugado Night City. Ahora lo vivirá. Zero Latency VR se ha unido a ‪‪Cyberpunk 2077‬ para que usted pueda vivir una experiencia de RV completamente inmersiva (solo disponible en nuestras ubicaciones). Conviértase en un mercenario. Forme su equipo. Conviértase en una leyenda. Próximamente.‬ Speed Speed

Cyberpunk 2077 es un videojuego de rol de mundo abierto, cargado de acción y aventura, que se desarrolla en Night City, una megalópolis en un oscuro futuro, obsesionada con el poder, el glamur y la modificación corporal. Los jugadores asumen el rol de un(a) mercenario(a) mejorado(a) cibernéticamente y llamado(a) V, que se enfrenta a las fuerzas más poderosas de la ciudad en una lucha por la gloria y la supervivencia. Cyberpunk 2077 fue creado por el mismo estudio que desarrolló la serie de videojuegos The Witcher y ha conseguido llegar al público mundial desde su lanzamiento en 2020, para ganarse un amplio reconocimiento por su narrativa, jugabilidad y la naturaleza inmersiva de su mundo abierto.

Esta nueva experiencia presencial, basada en el universo de Cyberpunk 2077, ha sido desarrollada específicamente para la tecnología de desplazamiento libre y sin cables de Zero Latency VR. Esto les permitirá a los jugadores moverse juntos físicamente en un mismo espacio, con lo que se ofrece una nueva manera de explorar el mundo de Cyberpunk 2077. Será una experiencia autónoma que capta la atmósfera y el estilo de Night City más allá de su formato original para pantallas, tal cual se ve en el videojuego original.

"Cyberpunk 2077 es uno de los universos de mayor riqueza imaginativa en el ámbito del entretenimiento moderno", expresó Tim Ruse, director ejecutivo de Zero Latency VR. "Lo que hace que esta colaboración sea especial es la manera natural en la que se ajusta a lo que nosotros hacemos mejor. Las experiencias de Zero Latency tratan de libertad de movimiento y adrenalina compartida, y Night City es un universo que invita a ser explorado a escala humana. En CD PROJEKT RED son expertos en su arte, y estamos deseando crear una nueva e inolvidable aventura con ellos".

La experiencia está inspirada en el universo de Cyberpunk 2077, pero no es una traducción directa del videojuego. Se desarrollará específicamente para las ubicaciones de la red global de Zero Latency VR, y aprovechará los espacios a gran escala, los audífonos inalámbricos y el movimiento de todo el cuerpo para ofrecer una aventura de RV social y completamente inmersiva, diferente a todo lo que está disponible actualmente.

Más adelante se anunciarán otros detalles acerca de la experiencia. La experiencia de RV inmersiva de Cyberpunk 2077 se lanzará en todas las ubicaciones de Zero Latency VR a nivel mundial.

ACERCA DE ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR es una empresa pionera mundial en entretenimiento inmersivo, que amplía los límites de lo posible con experiencias basadas en la ubicación. Como la red de RV de desplazamiento libre más grande del planeta, con más de 150 sedes de vanguardia en 30 países, Zero Latency es donde los buscadores de emociones vienen a vivir sus fantasías más salvajes.

ACERCA DE CD PROJEKT RED:

CD PROJEKT RED es un estudio de desarrollo de videojuegos fundado en 2002. Entre sus principales títulos se incluyen el videojuego futurista de roles Cyberpunk 2077 y su expansión Phantom Liberty, una aventura de suspenso y espionaje, junto con la serie de juegos The Witcher que incluyen The Witcher 3: Wild Hunt y sus dos expansiones. CD PROJEKT RED creó además la galardonada serie de anime para Netflix Cyberpunk: Edgerunners, que se desarrolla en el mismo universo que el videojuego. CD PROJEKT RED forma parte del CD PROJEKT Group. CD PROJEKT S.A. cotiza en la Bolsa de Valores de Varsovia (ISIN: PLOPTTC00011).

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Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=JP3VkWw3XgI

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FUENTE Zero Latency VR