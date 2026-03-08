LGMG presenta nuevos productos e iniciativas de servicio en CONEXPO-CON/AGG 2026

Tres nuevos modelos de equipos y el lanzamiento de LGMG ProCare destacan la continua expansión global

LAS VEGAS, 8 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En la conferencia CONEXPO-CON/AGG 2026 en Las Vegas, que concluyó el 7 de marzo, LGMG presentó tres nuevos modelos en su plataforma de trabajo aéreo, manipulador telescópico y líneas de manejo de materiales, al tiempo que describió las iniciativas destinadas a fortalecer sus operaciones en América del Norte. La empresa también presentó su cartera de equipos de minería, en la que destacó los desarrollos de productos y las mejoras de servicio alineadas con los requisitos de los clientes regionales.

Sobre la base de su creciente presencia en América del Norte, LGMG continúa invirtiendo en investigación y desarrollo localizada y en el desarrollo de productos impulsados por el mercado. Los equipos personalizables adaptados al rendimiento regional y los estándares regulatorios reflejan este enfoque. En la exposición, las demostraciones de equipos en vivo y las zonas de simulación de operaciones inteligentes proporcionaron información práctica sobre las capacidades de la máquina y el rendimiento operativo.

El primer día de la exposición, LGMG organizó un lanzamiento dedicado que presentó tres nuevos modelos: un elevador de pluma telescópico de 125 pies, el manipulador telescópico H1256 y la carretilla elevadora contrapesada eléctrica de la serie X7. Estas adiciones fortalecen la posición de la empresa en el acceso de alto alcance, el levantamiento de cargas pesadas y el manejo de materiales electrificados, para apoyar a los contratistas, las flotas de alquiler y los operadores industriales que buscan soluciones mejoradas de productividad y bajas emisiones.

Como complemento a su cartera de equipos, LGMG presentó su nueva marca de servicio, "LGMG ProCare", basada en el compromiso de servicio de "Siempre disponible, siempre confiable". El programa refuerza la red de servicio global de la empresa y las capacidades de servicio de soporte localizado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta posventa y la disponibilidad de piezas en los mercados clave.

Durante el evento, LGMG firmó acuerdos de cooperación con socios estratégicos globales, con los que amplía aún más su colaboración internacional. La empresa también aseguró posibles órdenes de compra, lo que refleja el compromiso sostenido del cliente y la confianza del mercado.

CONEXPO-CON/AGG 2026 sirvió como plataforma para demostrar la fortaleza de la marca y las capacidades técnicas de LGMG, al tiempo que reafirma su compromiso de servir a los mercados locales y a los clientes globales. De cara al futuro, la empresa seguirá invirtiendo en tecnologías básicas, para mejorar las operaciones localizadas y profundizar las asociaciones estratégicas para apoyar el crecimiento a largo plazo en la industria de los equipos de construcción.

Para más información sobre la exposición de LGMG de CONEXPO-CON/AGG 2026, visite https://www.lgmg.com.cn

