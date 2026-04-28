Los productos de Guangdong salen al mundo: "Productos de Zhongshan en Malasia" debuta en el extranjero

Se trata de la primera vez que la iniciativa "Guangdong Goods Go Global" organiza en el extranjero una actividad presencial de exhibición y venta en formato físico desde su lanzamiento.

Bajo el lema "Productos premium de Zhongshan, comercio conectado con el Sudeste Asiático", el evento, de dos días de duración, habilitó una zona de exhibición y comercialización offline de alto nivel dedicada a productos destacados de Zhongshan, con especial atención a categorías clave como electrodomésticos inteligentes, iluminación, cerraduras y herrajes, artículos de uso diario, equipamiento inteligente y robots inteligentes de fisioterapia.

Más de 70 empresas de alta calidad procedentes de Zhongshan, entre ellas TCL, Changhong y Vatti, presentaron más de 300 productos distintivos. Más de 20 compañías participaron directamente en ventas in situ, mientras que otras 30 participaron en la exposición, combinando promoción comercial y expansión de mercado.

Con 11 stands estándar y 9 stands especiales, el evento creó un área temática denominada "Fabricación Inteligente de Zhongshan". Paralelamente, paneles especiales dedicados a "Zhongshan Encantadora" y "Turismo Cultural de Zhongshan" mostraron la fortaleza manufacturera de la ciudad, su desarrollo urbano y el carácter singular de esta histórica tierra de emigrantes chinos.

La feria estableció además un sistema integral de marketing que sincroniza operaciones nacionales e internacionales y coordina múltiples plataformas, generando una fuerte sinergia entre canales online y offline. La plataforma líder de comercio electrónico en Malasia, Shopee, fue invitada al evento para mantener intercambios directos con las empresas participantes, presentando sus políticas de incorporación de vendedores, recursos de canal y oportunidades de negocio.

Durante el encuentro también se anunció la creación en Malasia del Centro de Comercio de Productos Famosos y de Alta Calidad Malasia (Johor Bahru) – China (Zhongshan), y se celebró una ceremonia de entrega de placas a dos empresas de Zhongshan.

Este paso significa que las empresas de Zhongshan dispondrán a partir de ahora de una base avanzada en Malasia para exposiciones periódicas, ventas y actividades de conexión empresarial.

El evento no solo exhibió productos, sino también el ecosistema industrial y el entorno empresarial que los respalda. La Oficina de Promoción de Inversiones de Zhongshan presentó durante la jornada el entorno de inversión local y nombró a representantes del sector empresarial malasio como asesores de inversión para Zhongshan.

Esta iniciativa no solo abre nuevas oportunidades para que la manufactura local de Zhongshan se internacionalice mediante cooperación comercial, sino que también ofrece a inversores extranjeros una visión integral del entorno empresarial de alta calidad de la ciudad.

"Cada vez más empresarios interesados en las ventajas industriales y de cadena de suministro de Zhongshan visitan la ciudad después de conocer sus productos", señaló Jiang Ji, secretario del Partido de la Oficina de Promoción de Inversiones de Zhongshan.

Según Jiang, Zhongshan ha innovado sus mecanismos de promoción de inversiones y ha aprovechado el papel de embajadas y consulados chinos, instituciones empresariales y destacadas comunidades empresariales chinas en el extranjero, apoyándose en la plataforma "Guangdong Goods Go Global".

Esto no solo ha permitido que los productos de Zhongshan salgan al mercado internacional con mayor confianza, sino que también ha atraído a empresarios chinos de ultramar del Sudeste Asiático, impulsando continuamente la inversión extranjera en Zhongshan.

Se espera que este evento impulse la transformación de la relación entre Zhongshan y Association of Southeast Asian Nations desde un vínculo centrado únicamente en el comercio de mercancías hacia una cooperación más profunda basada en inversión bidireccional, sinergia industrial y beneficios mutuos a largo plazo.

Asimismo, facilitará que más productos de alta calidad de Zhongshan entren en el mercado del Sudeste Asiático y que más empresas de la región inviertan en Zhongshan, favoreciendo un círculo virtuoso en los intercambios económicos y comerciales.

Contacto: Chun Luo

Correo electrónico: [email protected]

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hdOltkn6Taw

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2967086/Guangdong_Goods_Go_Global_Logo.jpg

FUENTE Guangdong Goods Go Global