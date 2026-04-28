गुआंगदोंग गुड्स गो ग्लोबल: मलेशिया में झोंगशान उत्पाद प्रदर्शनी का पहला विदेशी आयोजन

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Guangdong Goods Go Global

28 Apr, 2026, 21:49 IST

कुला लंपुर, मलेशिया, 28 अप्रैल 2026  /PRNewswire/ -- 25 अप्रैल 2026 को कुआलालंपुर में आयोजित "गुआंगदोंग गुड्स गो ग्लोबल: मलेशिया में झोंगशान उत्पाद" कार्यक्रम का प्रवेश द्वार।

25 अप्रैल की सुबह, चीन (झोंगशान)–मलेशिया (कुआलालंपुर) निवेश प्रोत्साहन एवं आदान-प्रदान सम्मेलन तथा "गुआंगदोंग गुड्स गो ग्लोबल: मलेशिया में झोंगशान उत्पाद" कार्यक्रम का उद्घाटन कुआलालंपुर के Pavilion Bukit Jalil में हुआ।

यह पहली बार है कि Guangdong Goods Go Global पहल अपने शुभारंभ के बाद विदेश में प्रत्यक्ष ऑफलाइन प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम के रूप में आयोजित की गई है।

"झोंगशान के उत्कृष्ट उत्पाद, दक्षिण-पूर्व एशिया से व्यापारिक जुड़ाव" विषय के अंतर्गत आयोजित इस दो-दिवसीय कार्यक्रम में झोंगशान के उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए एक उच्च-स्तरीय ऑफलाइन प्रदर्शनी और बिक्री क्षेत्र स्थापित किया गया। इसमें स्मार्ट घरेलू उपकरण, प्रकाश व्यवस्था, हार्डवेयर लॉक, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, स्मार्ट मशीनरी तथा स्मार्ट फिजियोथेरेपी रोबोट जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

झोंगशान की 70 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली कंपनियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें TCL, Changhong और Vatti शामिल थीं। इन कंपनियों ने 300 से अधिक विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए। इनमें से 20 से अधिक कंपनियों ने स्थल पर प्रत्यक्ष बिक्री की, जबकि लगभग 30 कंपनियों ने प्रदर्शनी में भाग लेकर बिक्री और प्रचार को एक साथ आगे बढ़ाया, जिससे ब्रांड प्रचार और बाज़ार विस्तार दोनों को गति मिली।

11 मानक स्टॉल और 9 विशेष स्टॉलों के साथ इस आयोजन में "इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग झोंगशान" थीम वाला एक विशेष प्रदर्शनी क्षेत्र तैयार किया गया। साथ ही "आकर्षक झोंगशान" और "सांस्कृतिक पर्यटन झोंगशान" विषयों पर विशेष प्रदर्शनी पैनल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से झोंगशान की विनिर्माण क्षमता, शहरी विकास और प्रवासी चीनी समुदाय के ऐतिहासिक नगर के रूप में उसकी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं पर्यटन पहचान प्रस्तुत की गई।

इस प्रदर्शनी एवं बिक्री कार्यक्रम ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों को जोड़ने वाला एक समन्वित विपणन तंत्र स्थापित किया, जिसमें अनेक प्लेटफ़ॉर्मों के बीच प्रभावी तालमेल देखने को मिला। मलेशिया के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म Shopee को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, जहाँ उसने भाग लेने वाली कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर अपने प्लेटफ़ॉर्म की व्यापारिक सेवाओं, प्रवेश नीतियों और वितरण संसाधनों का परिचय दिया।

कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि मलेशिया में "मलेशिया (जोहोर बहारू)–चीन (झोंगशान) प्रसिद्ध एवं उच्च-गुणवत्ता उत्पाद व्यापार केंद्र" स्थापित किया जाएगा। साथ ही झोंगशान स्थित दो कंपनियों को सम्मानस्वरूप पट्टिका भी प्रदान की गई।

इस कदम का अर्थ है कि झोंगशान की कंपनियों को अब मलेशिया में नियमित प्रदर्शनी, बिक्री और व्यापारिक मेल-मिलाप के लिए एक अग्रिम आधार उपलब्ध होगा।

यह आयोजन केवल झोंगशान के उत्पादों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उनके पीछे मौजूद औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और व्यावसायिक वातावरण को भी प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में झोंगशान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो ने शहर के व्यावसायिक वातावरण का परिचय दिया और मलेशियाई व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों को झोंगशान के निवेश सलाहकार नियुक्त किया।

इससे न केवल झोंगशान के स्थानीय विनिर्माण उद्योग को वैश्विक बाज़ार में प्रवेश के नए अवसर मिलते हैं, बल्कि विदेशी निवेशकों को भी झोंगशान के उत्कृष्ट व्यावसायिक वातावरण की व्यापक समझ प्राप्त होती है।

झोंगशान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो के पार्टी सचिव जियांग जी ने कहा:
"झोंगशान के उत्पादों को देखने के बाद, अधिक से अधिक व्यापारी झोंगशान की औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला की क्षमताओं को लेकर आश्वस्त होकर वहाँ का दौरा करने  रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि झोंगशान ने निवेश प्रोत्साहन तंत्र में नवाचार किया है और "गुआंगदोंग गुड्स गो ग्लोबल" मंच के माध्यम से चीनी दूतावासों, वाणिज्यिक संस्थाओं और प्रमुख प्रवासी चीनी व्यवसायों की भूमिका को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया है।

इससे न केवल झोंगशान के उत्पादों को आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाज़ार में प्रवेश मिला है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवासी चीनी उद्यमियों के नए समूहों को भी झोंगशान लौटने और निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है।

यह कार्यक्रम झोंगशान और ASEAN के बीच संबंधों को केवल वस्तु व्यापार से आगे बढ़ाकर द्विपक्षीय निवेश, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक पारस्परिक लाभकारी साझेदारी की दिशा में ले जाने में सहायक होगा। इससे अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले झोंगशान उत्पाद दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवेश करेंगे और अधिक दक्षिण-पूर्व एशियाई कंपनियाँ झोंगशान में निवेश करेंगी, जिससे व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों का एक सकारात्मक चक्र विकसित होगा।

संपर्क: Chun Luo
-मेल: [email protected]

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=hdOltkn6Taw
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2967086/Guangdong_Goods_Go_Global_Logo.jpg

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