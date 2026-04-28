Produk Guangdong Mendunia: Acara "Produk Zhongshan di Malaysia" Resmi Debut di Luar Negeri

Ini merupakan pertama kalinya inisiatif Guangdong Goods Go Global diselenggarakan di luar negeri dalam bentuk pameran dan penjualan luring secara langsung sejak diluncurkan.

Mengusung tema "Produk Premium Zhongshan, Perdagangan Menghubungkan Asia Tenggara", acara dua hari ini menghadirkan area pameran dan penjualan offline berstandar tinggi untuk produk unggulan Zhongshan, dengan fokus pada kategori utama seperti peralatan rumah tangga pintar, perlengkapan pencahayaan, kunci dan perangkat keras, kebutuhan sehari-hari, peralatan pintar, serta robot fisioterapi pintar.

Lebih dari 70 perusahaan berkualitas dari Zhongshan, termasuk TCL, Changhong, dan Vatti, menampilkan lebih dari 300 produk unggulan dalam acara ini. Lebih dari 20 perusahaan berpartisipasi dalam penjualan langsung di lokasi, sementara 30 perusahaan mengikuti pameran, sehingga tercipta kombinasi antara penjualan dan promosi untuk mendorong penguatan merek sekaligus perluasan pasar.

Dengan menghadirkan 11 stan standar dan 9 stan khusus, acara ini membentuk area pameran bertema "Zhongshan Intelligent Manufacturing". Selain itu, papan pameran khusus bertema "Pesona Zhongshan" dan "Pariwisata Budaya Zhongshan" juga dipasang untuk menampilkan kekuatan industri manufaktur Zhongshan, perkembangan kota, serta kekhasan budaya dan pariwisata kota asal banyak perantau Tionghoa.

Pameran dan penjualan ini membangun sistem pemasaran komprehensif yang menyinergikan operasi domestik dan internasional serta mengoordinasikan berbagai platform, sehingga menghasilkan sinergi kuat antara kanal daring dan luring. Shopee, platform e-commerce terkemuka di Malaysia, turut diundang untuk berdialog langsung dengan perusahaan peserta, memperkenalkan layanan platform, kebijakan onboarding, dan sumber daya kanal distribusi.

Dalam acara tersebut juga diumumkan pembentukan "Pusat Perdagangan Produk Unggulan dan Berkualitas Malaysia (Johor Bahru)–China (Zhongshan)" di Malaysia, disertai upacara penyerahan plakat kepada dua perusahaan asal Zhongshan.

Langkah ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan Zhongshan kini memiliki basis depan di Malaysia untuk pameran rutin, penjualan, dan pencocokan bisnis secara berkelanjutan.

Acara ini tidak hanya menampilkan produk Zhongshan, tetapi juga ekosistem industri dan lingkungan bisnis yang mendukungnya. Biro Promosi Investasi Zhongshan mempresentasikan lingkungan bisnis kota tersebut dalam acara ini dan menunjuk perwakilan komunitas bisnis Malaysia sebagai penasihat investasi untuk Zhongshan.

Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi industri manufaktur lokal Zhongshan untuk berekspansi ke pasar global melalui kerja sama perdagangan, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh kepada investor luar negeri mengenai kualitas lingkungan bisnis Zhongshan.

"Semakin banyak pelaku usaha yang optimistis terhadap keunggulan industri dan rantai pasok Zhongshan datang berkunjung ke Zhongshan setelah melihat produk-produknya," ujar Jiang Ji, Sekretaris Partai Biro Promosi Investasi Zhongshan.

Ia menambahkan bahwa Zhongshan telah menginovasi mekanisme promosi investasinya dengan memanfaatkan peran kedutaan dan konsulat Tiongkok, lembaga bisnis, serta perusahaan utama diaspora Tionghoa di luar negeri melalui platform Guangdong Goods Go Global.

Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan produk-produk Zhongshan melangkah ke pasar global dengan percaya diri, tetapi juga menarik gelombang pengusaha Tionghoa perantauan dari Asia Tenggara untuk kembali berinvestasi, sehingga terus memperkuat investasi asing di Zhongshan.

Acara ini diyakini akan mendorong transformasi hubungan antara Zhongshan dan Association of Southeast Asian Nations dari sekadar perdagangan komoditas menuju investasi dua arah, sinergi industri, dan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Langkah ini akan membantu lebih banyak produk unggulan Zhongshan memasuki pasar Asia Tenggara sekaligus mendorong lebih banyak perusahaan Asia Tenggara berinvestasi di Zhongshan, sehingga membentuk siklus positif dalam hubungan ekonomi dan perdagangan.

