Mayilaa -- Una producción de Newton Cinema -- Anuncia su estreno mundial en el 55º Festival Internacional de Cine de Rotterdam (IFFR)

RÓTERDAM, Países Bajos, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema anuncia que su largometraje Mayilaa ha sido seleccionado oficialmente para la sección Bright Future en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR). La selección destaca el enfoque del festival en descubrir nuevas voces de todo el mundo.

Dirigida por Semmalar Annam, Mayilaa explora las vidas y experiencias de las mujeres trabajadoras, retratando sus desafíos y perspectivas con claridad.

Mayilaa — A Newton Cinema Production — Announces World Premiere at the 55th International Film Festival Rotterdam (IFFR) Speed Speed Mayilaa — A Newton Cinema Production — Announces World Premiere at the 55th International Film Festival Rotterdam (IFFR)

Cineasta Pa. Ranjith, quien presenta la película, dijo: "'Mayilaa' captura las realidades y el mundo interior de las mujeres trabajadoras. Con un lenguaje cinematográfico honesto, Semmalar Annam retrata el mundo de una mujer con matices naturales. Los actores Melody y Sudar ofrecen buenas actuaciones. 'Mayilaa' me conmovió profundamente como un poema ".

Sobre la base de este retrato, Mayilaa demuestra cómo la narración de historias puede reflejar las experiencias cotidianas y resaltar las perspectivas subrepresentadas. Su narrativa enfatiza la importancia de las voces originales y el cine con conciencia social, alineándose con la misión de Newton Cinema de apoyar a los cineastas cuyo trabajo involucra a las audiencias más allá de los contextos locales.

"Mayilaa es una película basada en el contenido que captura las experiencias y la resiliencia de las mujeres a través de la narración de Semmalar Annam. Apoyar las voces originales y el cine socialmente relevante sigue siendo fundamental para la visión de Newton Cinema, y la selección de la película en IFFR es alentadora ", dice Anto Chittilappilly, fundador y director ejecutivo de Newton Cinema.

El elenco y el equipo de la película incluyen a Melody, Sudar, Vinoth Janakiraman para cinematografía, A. Sreekar Prasad para edición y Anand Krishnamoorthi para diseño de sonido, lo que contribuye a la experiencia inmersiva de la película.

Mayilaa aborda temas relevantes en todas las culturas y comunidades, proporcionando información sobre vidas que a menudo no se ven. La película refleja la visión del director y el enfoque colaborativo de la productora, mostrando que las historias impulsadas por los personajes pueden resonar con el público internacional.

Con Mayilaa, Newton Cinema continúa apoyando películas que son socialmente relevantes y fomentando a los cineastas que buscan una mayor visibilidad de su trabajo.

Acerca de Newton Cinema

Newton Cinema es una productora internacional que apoya la narración significativa. Centrándose en cineastas emergentes, produce películas que se conectan globalmente al tiempo que reflejan las realidades locales.

Para más información, visite https://www.newtoncinema.com, @Newton_Cinema (Instagram), @Newtoncinema (Twitter) y Newton Cinema (Facebook)

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2871820/Newton_Cinema.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871819/Newton_Cinema.jpg

FUENTE Newton Cinema