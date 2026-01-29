Newton Cinema 宣佈其出品《Mayilaa》將於第 55 屆鹿特丹國際影展 (IFFR) 上全球首映

電影製作人 Pa. Ranjith 亦是《Mayilaa》的推介人，他說：「這齣電影捕捉了職業女性的真實生活和內心世界。 Semmalar Annam 以真誠的電影語言，自然而細膩地描繪了女性的世界。 演員 Melody 和 Sudar 的演出精彩絕倫。 《Mayilaa》就像是一首深深打動我的詩。」

在此基礎上，Mayilaa 示範了故事敍述如何將日常生活中的經驗展現出來，並突顯當中長期被忽視的觀點。 其敘事方式強調原創聲音和具社會意識電影的重要性。這與 Newton Cinema 的使命不謀而合，即支持作品能跨越地域界限、與更廣泛觀眾產生共鳴的電影製作人。

Newton Cinema 創始人兼行政總裁 Anto Chittilappilly 表示：「Mayilaa 是一齣以內容為本的電影，透過 Semmalar Annam 的故事敘述，展現女性的經歷和適應能力。 支持原創電影和具有社會意義的電影仍然是 Newton Cinem 的核心願景，而這齣電影能入選 IFFR 實在令人鼓舞。」

本片的演員和工作人員包括 Melody、Sudar、攝影師 Vinoth Janakiraman、剪輯師 A. Sreekar Prasad 和音效設計師 Anand Krishnamoorthi，他們共同為電影營造沉浸式的體驗。

Mayilaa 探討與不同文化和社區相關的主題，呈現大眾常常看不到的生活。 這齣電影體現了導演的願景和製片公司的合作方式，表明以人物為中心的故事能夠引起國際觀眾的共鳴。

Newton Cinema 透過 Mayilaa 繼續支持具有社會意義的電影，並培養尋致力讓作品獲得更廣泛關注的電影創作人。

關於 Newton Cinema

Newton Cinema 是一家國際製片公司，其支持有意義的故事敘述作品。 公司專注於扶持新晉電影人，製作的電影既能引起全球共鳴，也能反映當地現實。

