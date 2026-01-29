Mayilaa - Une production de Newton Cinema - annonce une première mondiale au 55ème Festival International du Film de Rotterdam (IFFR)

ROTTERDAM, Pays-Bas, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Newton Cinema annonce que son long métrage Mayilaa a été officiellement sélectionné pour la section Bright Future au International Film Festival Rotterdam (IFFR). Cette sélection souligne l'importance accordée par le festival à la découverte de nouvelles voix du monde entier.

Réalisé par Semmalar Annam, Mayilaa explore la vie et les expériences des femmes qui travaillent, en décrivant leurs défis et leurs perspectives avec clarté.

Le réalisateur Pa. Ranjith, qui présente le film, a déclaré : "'Mayilaa' capture les réalités et le monde intérieur des femmes qui travaillent. Avec un langage cinématographique honnête, Semmalar Annam dépeint le monde d'une femme avec des nuances naturelles. Les acteurs Melody et Sudar livrent de solides performances. Mayilaa m'a profondément ému comme un poème".

S'appuyant sur cette représentation, Mayilaa montre comment la narration peut refléter des expériences quotidiennes et mettre en lumière des perspectives sous-représentées. Son récit met l'accent sur l'importance des voix originales et du cinéma socialement conscient, conformément à la mission du Newton Cinema qui consiste à soutenir les cinéastes dont les œuvres touchent le public au-delà des contextes locaux.

"Mayilaa est un film axé sur le contenu qui capture les expériences et la résilience des femmes à travers les récits de Semmalar Annam. Soutenir des voix originales et un cinéma socialement pertinent reste au cœur de la vision de Newton Cinema, et la sélection du film à l'IFFR est encourageante", déclare Anto Chittilappilly, fondateur et directeur général de Newton Cinema.

L'équipe du film comprend Melody, Sudar, Vinoth Janakiraman pour la photographie, A. Sreekar Prasad pour le montage et Anand Krishnamoorthi pour la conception du son, contribuant ainsi à l'expérience immersive du film.

Mayilaa aborde des thèmes pertinents pour l'ensemble des cultures et des communautés, donnant un aperçu de vies souvent invisibles. Le film reflète la vision du réalisateur et l'approche collaborative de la maison de production, montrant que les histoires de personnages peuvent trouver un écho auprès du public international.

Avec Mayilaa, Newton Cinema continue à soutenir les films qui sont socialement pertinents et à encourager les cinéastes qui cherchent à donner une plus grande visibilité à leur travail.

À propos de Newton Cinema

Newton Cinema est une maison de production internationale qui soutient la narration d'histoires significatives. En mettant l'accent sur les cinéastes émergents, elle produit des films qui s'adressent au monde entier tout en reflétant les réalités locales.

