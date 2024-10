Meiyume debuta en Cosmopack Asia 2024: "Elevate: Reaching New Heights in Beauty Innovation"

HONG KONG, 24 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Meiyume, un galardonado fabricante de productos de belleza B2B, debuta con orgullo en Cosmopack Asia 2024 en AsiaWorld-Expo (AWE). Bajo el tema "Elevate: Reaching New Heights in Beauty Innovation", Meiyume mostrará soluciones innovadoras, tecnológicas y sostenibles diseñadas para transformar la industria de la belleza. Los visitantes participarán en una experiencia inmersiva dirigida por los expertos de Meiyume en empaque, formulación, sostenibilidad e inteligencia de belleza.

Meiyume debuta en Cosmopack Asia 2024

Elevándose a través de la innovación conMeiyume

Como líder en envases y formulaciones, Meiyume sobresale en la entrega de envases sostenibles e inteligentes y formulaciones de alto rendimiento para los mercados regionales. Los asistentes tendrán una vista previa de las nuevas colecciones de envases de stock, destacando las soluciones técnicas para diseños sostenibles y elegantes. Además, Meiyume presentará sus últimas innovaciones de formulación ODM de APAC y el Reino Unido, con productos multifuncionales para el cuidado de la piel, cosméticos de color y productos para el cuidado del cabello. También se mostrarán colaboraciones con marcas como Guerlain, FENDI, Dior, Avoskin y SK-II, lo que demuestra la creatividad de Meiyume para dar vida a visiones de belleza icónicas.

Elevarse hacia un futuro sostenible

La sostenibilidad es fundamental para las operaciones de Meiyume. En Cosmopack, los visitantes pueden explorar materiales de embalaje ecológicos y logros en procesos de fabricación ecológicos. Se destacarán los últimos logros sostenibles de Meiyume, incluido un panel de Cosmotalks el 12 de noviembre, titulado "Look Beyond the Label: Consumer Expectations for Sustainable Beauty", donde Meiyume compartirá ideas sobre cómo la sostenibilidad, la tecnología y los datos están remodelando la industria.

Mejora a través de la IA y los datos: la plataforma de inteligencia de belleza de Meiyume

La plataforma de inteligencia de belleza (bip) de Meiyume aprovecha los datos y la IA para ofrecer a las marcas información en tiempo real sobre las tendencias mundiales de belleza. Utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el bip garantiza que las innovaciones de productos se alineen con las expectativas del consumidor. Los asistentes también pueden ver cómo Meiyume incorpora la IA en el diseño de envases secundarios, combinando la tecnología con su experiencia para crear productos únicos y listos para el mercado.

Elevate con Meiyume

Desde el concepto hasta la estantería, el enfoque colaborativo de Meiyume permite a las marcas dar vida a sus visiones. Visite su stand en Cosmopack Asia para descubrir ideas impulsadas por la IA, soluciones sostenibles e innovaciones audaces que elevarán a las marcas de belleza a nivel mundial.

Acerca de Meiyume

Anteriormente conocida como LF Beauty, Meiyume cambió de marca en 2018 para reflejar su evolución en respuesta al cambiante panorama de la belleza. Meiyume es un líder mundial en el suministro de soluciones de belleza de extremo a extremo, que ofrece envases, formulaciones, productos llave en mano, OEM, ODM e innovaciones digitales que permiten a las marcas de belleza prosperar en una industria en constante evolución. Guiada por su eslogan, "Sosteniblemente bella, inteligentemente tuya", Meiyume se centra en la colaboración, la innovación y la sostenibilidad, asociándose con marcas de todos los tamaños para ofrecer soluciones a medida que hagan realidad sus visiones.

Visita Meiyume en AWE, stand E-12a, pabellón 6.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

