Meiyume präsentiert sich erstmals auf der Cosmopack Asia 2024: "Elevate: Neue Höhen in der Schönheitsinnovation erreichen"

HONG KONG, 24 Oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Meiyume, ein preisgekrönter B2B-Schönheitshersteller, debütiert stolz auf der Cosmopack Asia 2024 auf der AsiaWorld-Expo (AWE). Unter dem Motto "Elevate: Reaching New Heights in Beauty Innovation" wird Meiyume innovative, technologiegetriebene und nachhaltige Lösungen vorstellen, die die Schönheitsindustrie verändern sollen. Die Besucher werden von den Meiyume-Experten in den Bereichen Verpackung, Formulierung, Nachhaltigkeit und Schönheitsintelligenz in ein umfassendes Erlebnis geführt.

Aufschwung durch Innovation mit Meiyume

Als führendes Unternehmen im Bereich Verpackung und Formulierung zeichnet sich Meiyume durch die Bereitstellung nachhaltiger, intelligenter Verpackungen und leistungsstarker Formulierungen für regionale Märkte aus. Die Teilnehmer werden eine Vorschau auf die neuen Verpackungskollektionen sehen, in denen technische Lösungen für nachhaltige, stilvolle Designs vorgestellt werden. Darüber hinaus wird Meiyume seine neuesten ODM-Formulierungsinnovationen aus APAC und Großbritannien vorstellen, die multifunktionale, trendorientierte Hautpflege-, Farbkosmetik- und Haarpflegeprodukte umfassen. Es werden auch Kooperationen mit Marken wie Guerlain, Fendi, Dior, Avoskin und SK-II gezeigt, die Meiyumes Kreativität bei der Verwirklichung ikonischer Schönheitsvisionen demonstrieren.

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen von Meiyume. Auf der Cosmopack können die Besucher umweltfreundliche Verpackungsmaterialien und Errungenschaften bei umweltfreundlichen Herstellungsverfahren kennen lernen. Meiyumes neueste nachhaltige Errungenschaften werden hervorgehoben, einschließlich eines Cosmotalks-Panels am 12. November mit dem Titel "Look Beyond the Label": Consumer Expectations for Sustainable Beauty" (Erwartungen der Verbraucher an nachhaltige Schönheit), wo Meiyume Einblicke darüber geben wird, wie Nachhaltigkeit, Technologie und Daten die Branche umgestalten.

Aufwertung durch KI und Daten: Meiyumes Beauty Intelligence Platform

Meiyumes Beauty Intelligence Platform (BIP) nutzt Daten und KI, um Marken in Echtzeit Einblicke in globale Schönheitstrends zu geben. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen des maschinellen Lernens stellt das BIP sicher, dass die Produktinnovationen den Erwartungen der Verbraucher entsprechen. Die Teilnehmer können auch sehen, wie Meiyume KI in das Design von Sekundärverpackungen einbezieht und Technologie mit seinem Fachwissen verbindet, um einzigartige, marktreife Produkte zu schaffen.

Elevate with Meiyume

Vom Konzept bis zum Regal, Meiyumes kollaborativer Ansatz befähigt Marken, ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Besuchen Sie ihren Stand auf der Cosmopack Asia und entdecken Sie KI-gesteuerte Einblicke, nachhaltige Lösungen und kühne Innovationen, die Kosmetikmarken weltweit aufwerten werden.

Über Meiyume

Ehemals bekannt als LF Beauty, hat Meiyume 2018 ein Rebranding durchgeführt, um seine Entwicklung als Reaktion auf die sich ständig verändernde Schönheitslandschaft zu reflektieren. Meiyume ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Schönheitslösungen, der Verpackungen, Formulierungen, schlüsselfertige Produkte, OEM- und ODM-Produkte sowie digitale Innovationen anbietet, die es Kosmetikmarken ermöglichen, in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche erfolgreich zu sein. Meiyume konzentriert sich auf Zusammenarbeit, Innovation und Nachhaltigkeit und arbeitet mit Marken jeder Größe zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die ihre Visionen zum Leben erwecken.

Besuchen Sie Meiyume auf der AWE, Stand E-12a, Halle 6.

