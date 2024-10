利妍亮相2024年亞太區美容供應鏈展：「突破：引領美妝創新的新境界」

作為包材和配方領域的佼佼者,利妍擅長為區域市場打造可持續智能包裝和高性能配方。與會者將搶先看到全新公模包材系列,聚焦可持續潮流設計技術解決方案。此外,利妍還將展示旗下英國与亞太地區實驗室的最新ODM配方創新,涵蓋最前沿的多功能護膚品、彩妝和護發產品。與嬌蘭(Guerlain)、芬迪(Fendi)、迪奧(Dior)、Avoskin和SK-II等品牌的合作成果亦將精彩呈現,彰顯利妍將標志性美妝理念轉化為現實的創造力。

邁向可持續發展的未來

可持續發展是利妍的業務核心。在本次展會上,與會者將有機會看到利妍的環保包裝材料和綠色生產工藝成就。其最新可持續發展成果將包括11月12日的Cosmotalks專題研討會——「Look Beyond the Label: Consumer Expectations for Sustainable Beauty」(洞悉本質:消費者對可持續美妝的需求),屆時利妍將就可持續發展、技術和數據如何重塑行業分享其觀點。

通過AI和數據實現突破:利妍美妝智能平台

利妍的美妝智能平台(BIP)利用數據和AI技術為品牌提供全球美妝趨勢實時洞察。BIP借助先進的機器學習算法,確保產品創新符合消費者需求。與會者還可以深入了解利妍如何將AI融入二次包裝設計,將技術與專業知識相結合,創造出獨一無二的適銷產品。

與利妍共攀新高

從概念萌芽到商品上架,利妍的合作方式助力品牌將願景變為現實。誠邀大家蒞臨Cosmopack Asia利妍展位,探討AI洞察、可持續解決方案和突破性創新,共同提升全球美妝品牌。

關於利妍

利妍的前身為LF Beauty,自2018年品牌重塑以來,始終走在美妝行業的最前沿。作為全球領先的端到端美妝解決方案提供商,利妍提供包裝、配方、OEM、ODM及數字創新,助力美妝品牌在日新月異的市場中蓬勃發展。秉承"可持續美妝,智慧你我生活"的理念,利妍專注於合作、創新與可持續發展,與不同規模的品牌合作,為其量身定制解決方案,將其願景轉化為現實。

歡迎蒞臨利妍位於亞洲國際博覽館六號展廳的E-12a展位。

https://meiyume.com/

香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈一期及二期2樓

SOURCE Meiyume (Hong Kong) Limited