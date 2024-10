メイユメがコスモパック・アジア2024に初出展：「上昇：美容イノベーションの新たな高みへ」

香港、2024年10月29日 /PRNewswire/ -- 受賞歴のあるB2B美容メーカーMeiyume(メイユメ)が、アジアワールド・エキスポ(AWE)のコスモパック・アジア2024でデビューします。上昇」をテーマに:Reaching New Heights in Beauty Innovation(上昇:美容イノベーションの新たな高みへ)」というテーマの下、メイユメは、美容業界を変革することを目的とした、革新的かつ持続可能なテクノロジー主導ソリューションを紹介します。来場者は、メイユメのパッケージング・調合・持続可能性・美容インテリジェンスの専門家たちが案内する没入型体験に参加することになります。

メイユメのイノベーションを活用して上昇

Meiyume debuts at Cosmopack Asia 2024

パッケージングと調合のリーダーであるメイユメは、地域市場向けに持続可能でスマートなパッケージングと高パフォーマンスの調合を優れた品質で提供します。来場者は、持続可能でスタイリッシュなデザインのための技術的ソリューションに焦点を当てた新しいストック・パッケージング・コレクションを確かめることができます。さらに、メイユメは、トレンドを先取りした多機能スキンケア、カラー・コスメティクス、ヘア・ケア製品を特徴とする、アジア太平洋地域と英国発の最新のODM調合イノベーションを発表します。Guerlain(ゲラン)、Fendi(フェンディ)、Dior(ディオール)、Avoskin(アヴォスキン)、SK-IIなどのブランドとのコラボレーションも展示され、象徴的な美のビジョンを実現するメイユメの創造性が示されます。

持続可能な未来に向かって上昇

持続可能性はメイユメの事業の中核です。コスモパックでは、来場者は環境に優しい包装材料やグリーン製造プロセスの成果を探ることができます。同イベントでは、持続可能性に関するメイユメの最新の成果に焦点が当てられる予定です。たとえば、11月12日のCosmotalksパネル「Look Beyond the Label: Consumer Expectations for Sustainable Beauty(ラベルの向こう側を見る:持続可能な美容に対する消費者の期待)」では、持続可能性、テクノロジー、データがどのように業界を変えているかについて、メイユメが自社の知見を披露します。

AIおよびデータを活用して上昇:メイユメのビューティー・インテリジェンス・プラットフォーム

メイユメのBeauty Intelligence Platform(ビューティー・インテリジェンス・プラットフォーム、英文略称BIP)は、データとAIを活用して、世界的な美容トレンドに関するリアルタイムの知見をブランドに提供します。BIPは、高度な機械学習アルゴリズムを使用し、消費者の期待に沿って製品のイノベーションを進めます。来場者は、メイユメが二次包装デザインにAIを取り入れ、テクノロジーと専門知識を融合して、市場投入可能な独自の製品を生み出す様子も見ることができます。

メイユメとともに上昇

コンセプトから在庫管理まで、メイユメのコラボレーティブなアプローチは、美容ブランドがビジョンを実現できるように支援します。コスモパック・アジアのブースに立ち寄れば、AIを活用した知見、持続可能なソリューション、そして美容ブランドを世界的に上昇させる大胆なイノベーションを目にすることができます。

Meiyume(メイユメ)について

メイユメ(旧称LF Beauty)は、絶えず変化する美容業界に対応して進化してきた自社のありようを反映するため、2018年にブランド名を変更しました。メイユメは、包括的な美容ソリューションを提供する世界的リーダーとして、パッケージング、調合、ターンキー、OEM、ODM、デジタル・イノベーションを提供し、常に進化する業界で美容ブランドが成功できるよう支援します。「Sustainably beautiful, smartly yours(サステイナブルに美しく、スマートに自分らしく)」というスローガンに従い、コラボレーション、イノベーション、持続可能性に重点を置きながら、あらゆる規模のブランドと提携し、各ブランドのビジョンを実現するオーダーメイドのソリューションを提供します。

AWEのホール6、ブースE-12aをご覧ください。

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

SOURCE Meiyume (Hong Kong) Limited