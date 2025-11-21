MERCAN SE ASOCIA CON EL GOBIERNO DE PANAMÁ PARA RENOVAR SU PROGRAMA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

CIUDAD de Panamá, Panamá, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mercan Group, líder en inversión, consultoría de inmigración y reclutamiento, con más de 35años de experiencia, se complace en anunciar su nuevo capítulo en el área de inversión en inmigración, como el principal socio estratégico del Gobierno de Panamá para apoyar la promoción internacional y la renovación del Programa de Inversores Calificados del país.

Según Eduardo Arango, viceministro de Comercio e Industrias de Panamá, el país "ha pasado página en su historia de migración de inversión. Después de años de inercia administrativa, el Gobierno ahora está implementando el Programa de Inversores Calificados como se previó originalmente: transparente, eficiente y consistente".

A través de esta colaboración, el Gobierno panameño refuerza el alcance global y la competitividad de su programa de inversión, contando con la probada experiencia de Mercan para llevarlo al siguiente nivel, en palabras de Eduardo Arango: " Diseñar el segundo viento del programa, junto con Mercan, y definirlos como nuestro socio estratégico fue una decisión fácil".

Panamá es uno de los países más conectados internacionalmente de la región y es un centro clave para el comercio y la inversión internacionales, con una economía estable basada en el dólar, un sector financiero sólido y el Canal de Panamá manejando alrededor del 5 % del comercio mundial. El Programa de Inversionistas Calificados ofrece un camino confiable hacia la ciudadanía panameña después de cinco años, que requiere una inversión mínima de $ 300,000 y requisitos de residencia flexibles.

Para Jordi Vilanova, presidente de Mercan Properties Portugal, "Panamá representa una combinación única de confianza institucional, estabilidad legal y una visión ambiciosa. Nuestro éxito se basa en tomar las decisiones correctas, y creemos firmemente que el Programa de Inversores Calificados de Panamá es una de ellas".

"La presencia de Mercan en Panamá refleja estabilidad, durabilidad y compromiso genuino con el proyecto que compartimos. Con décadas de experiencia y una reputación de confianza en el mundo de la migración de inversión, tener a Mercan a bordo fortalece nuestro compromiso de garantizar que cada participante se beneficie de un programa basado en la transparencia, el rendimiento y la inversión real en el país", agrega el Viceministro de Comercio e Industrias de Panamá.

Jerry Morgan, director ejecutivo de Mercan Group, dice que este es "un paso importante en el camino de Mercan. Nuestro compromiso siempre ha sido establecer asociaciones a largo plazo con países que prioricen las oportunidades, la transparencia y la confianza de los inversores. Panamá representa todo eso, y estamos orgullosos de unir fuerzas con un gobierno que comparte nuestra visión de crecimiento económico y social sostenible, y de crear un entorno atractivo para los inversores internacionales y sus familias".

El compromiso de Mercan con Panamá se ve reforzado por la reciente inversión del Grupo en el país: un desarrollo hotelero histórico actualmente en fase de planificación, que contará con un hotel de marca, residencias con servicios y un casino, diseñado para ser uno de los proyectos más distintivos de su tipo en la región.

"Panamá es exactamente el tipo de entorno que Mercan busca al ingresar a un nuevo mercado. En Europa, nuestra trayectoria es evidente, con 34 proyectos de hostelería, incluidos 16 ya en funcionamiento, en Portugal y Grecia", según Jordi Vilanova.

Los proyectos que Mercan está desarrollando en Panamá ofrecerán a los inversores un punto de entrada seguro a un desarrollo de alta calidad, respaldado por un cronograma de aplicaciones claro y confiable. Sigue el mismo modelo de negocio que Mercan ha implementado con éxito en Portugal y Grecia, donde el Grupo ha entregado una década de proyectos de hospitalidad de alta calidad que combinan asociaciones confiables con marcas hoteleras líderes a nivel mundial y un historial comprobado de apertura de 15 hoteles solo en Portugal, todos con un sólido rendimiento.

Este nuevo capítulo en Panamá sigue los mismos principios de excelencia, consistencia y valor a largo plazo.

FUENTE Mercan Group